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Делегация ОСК провела более 150 деловых встреч в рамках Defexpo India-2018

20.04.2018 ЦАМТО 265 0
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Стенд ОСК
Стенд ОСК на выставке Defexpo India-2014.
Источник: bastion-opk.ru

ЦАМТО, 19 апреля. Делегация Объединенной судостроительной корпорации провела более 150 деловых встреч и переговоров, в том числе с командованием ВМС и Береговой охраны Индии на международной выставке Defexpo India-2018.

В ходе переговоров обсуждались поставки российских кораблей и морской техники для ВМС и Береговой охраны Индии и других государств. С руководством ВМС, ведущими государственными и частными судостроительными компаниями рассматривались перспективы расширения взаимодействия в рамках национальной программы Make in India.

Российскую делегацию на Defexpo India-2018 возглавлял заместитель директора ФСВТС России Владимир Дрожжов. Отечественную оборонную промышленность на международной выставке представляли 38 компаний, в том числе ГК "Ростех", АО "Рособоронэкспорт", АО "ОСК" и др. В состав единой делегации ОСК вошли представители ведущих предприятий и конструкторских бюро корпорации.

В выставке приняли участие представители Министерства обороны, ВМС и Береговой охраны Индии, представители министерств обороны и ВМС более чем 20 стран, а также официальные делегации и представители государственных и частных компаний около 30 стран.

Традиционно продукция военного назначения верфей и конструкторских бюро Объединенной судостроительной корпорации привлекает особое внимание со стороны государств Юго-Восточной Азии, и Международная выставка Defexpo India-2018 не стала исключением, сообщает пресс-служба АО "ОСК".
19.04.2018
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Индия
Россия
Компании
ОСК
Ростех
РОЭ
ФСВТС РФ

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