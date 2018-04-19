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Флагману Северного флота – крейсеру "Петр Великий" – исполнилось 20 лет

20.04.2018 ЦАМТО 444 0
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Ракетный крейсер "Петр Великий"
Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий".
Источник: Лев Федосеев/ТАСС

ЦАМТО, 19 апреля. Исполнилось 20 лет первому орденоносному кораблю ВМФ России флагману Северного флота – тяжелому атомному ракетному крейсеру "Петр Великий".

С юбилеем экипаж поздравил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов, пожелав дальнейших успехов в ратной службе на благо Отечества.

Торжественные мероприятия, посвященные Дню корабля, состоятся в субботу, 21 апреля. На крейсере будут подняты флаги расцвечивания, пройдет торжественное построение экипажа и митинг с участием ветеранов корабля, командования Северного флота, руководства Мурманской области и города Североморска, а также юнармейцев. Состоится награждение лучших представителей экипажа крейсера.

Сегодня ТАРКР "Петр Великий" – это самый большой в мире неавианосный ударный боевой корабль с ядерной энергетической установкой.

Корабль оснащен разнообразными системами оружия и радиотехнического вооружения. В его ангаре могут быть размещены 3 вертолета. Крейсер способен успешно вести борьбу с надводным, воздушным и подводным противником, а также наносить удары по береговым объектам.

ТАРКР "Петр Великий" принимал участие в самых крупных учениях ВМФ России и во многих международных учениях, в том числе в Карибском бассейне с кораблями ВМС Венесуэлы.

Экипаж крейсера выполнял задачи в Арктической зоне, Индийском, Тихом и Атлантическом океанах. В общей сложности кораблем пройдено более 200 тыс. морских миль.

В 2013-2014 годах "Петр Великий" обеспечивал в Средиземном море безопасность вывоза и утилизации химического оружия из Сирийской Арабской Республики, а с октября 2016 года по февраль 2017 года выполнял боевые задачи по вооруженной борьбе с международным терроризмом в составе корабельной авианосной группировки Северного флота.

На протяжении восьми лет крейсером командует капитан 1 ранга Владислав Малаховский. В январе 2013 года он принял от президента России Владимира Путина орден Нахимова, которым ТАРКР "Петр Великий" был награжден первым в ВМФ России, сообщает пресс-служба Северного флота.
19.04.2018
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