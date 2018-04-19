Ракета "Протон-М" с российским военным спутником стартовала с Байконура



Старт ракеты-носителя "Протон-М" с военным спутником с космодрома Байконур в Казахстане.

Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС Старт ракеты-носителя "Протон-М" с военным спутником с космодрома Байконур в Казахстане.Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС

В Минобороны отметили, что выведение космического аппарата на расчетную орбиту с помощью разгонного блока "Бриз-М" займет несколько часов

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Ракета-носитель "Протон-М" с военным спутником стартовала в четверг с космодрома Байконур в Казахстане. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе российского военного ведомства.

"Пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Протон-М" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России успешно осуществлен с космодрома Байконур", - сказали в военном ведомстве.

"Все предстартовые операции и старт ракеты-носителя "Протон-М" прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления контролировали проведение пуска и полет ракеты-носителя. Точное время старта - 01:12 мск", - сообщили в Минобороны.

Затем разгонный блок "Бриз-М" с военным спутником штатно отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Протон-М". "В 01:22 мск головная часть "Протона-М" в составе разгонного блока "Бриз-М" с космическим аппаратом, запущенным в интересах Минобороны России, штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя", - сказали в военном ведомстве.

Выведение космического аппарата на расчетную орбиту с помощью разгонного блока "Бриз-М" займет несколько часов, добавили в Минобороны РФ.

Контроль осуществлялся наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС РФ. Общее руководство запуском осуществлял командующий Космическими войсками генерал-полковник Александр Головко.

Спутник "Благовест"

Ранее гендиректор компании "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева" Николай Тестоедов сообщил ТАСС о запланированном на 19 апреля запуске второго российского военного спутника "Благовест". Первоначально старт был намечен на 25 декабря 2017 года, однако затем был перенесен на середину февраля 2018 года из-за проблем с одним из приборов на аппарате.

Первый "Благовест" был запущен с Байконура 17 августа 2017 года. Космические войска присвоили спутнику порядковый номер "Космос-2520".

Минобороны РФ планирует к 2020 году развернуть группировку из четырех "Благовестов". Третий и четвертый аппараты будут готовы к отправке на орбиту в 2018 году. Спутники предназначены для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет, передачи данных, телефонной и видеоконференцсвязи с использованием перспективных Ка- и Ku-диапазонов частот.