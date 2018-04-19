Во время учений на Камчатке противолодочные корабли отразили атаку условного противника
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Улисс. Малые противолодочные корабли на закате. Фотографии пользователя Восход.
Также они провели тренировки по поиску и спасению на море и борьбе за живучесть корабля
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Малые противолодочные корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) на учениях на Камчатке отразили атаку условного противника с воздуха, поразив цели переносными зенитно-ракетными комплексами. Об этом сообщил в четверг официальный представитель ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.
"Отрабатывая морские элементы курсовой задачи К-2 (действия одиночного корабля в море по предназначению) малые противолодочные корабли соединения охраны водного района войск и сил на северо-востоке России провели учение по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника", - сообщил Воскресенский.
Экипажи кораблей МПК-107 и МПК-82 на своих полигонах боевой подготовки отрабатывали противовоздушную оборону на переходе морем. Нештатные расчеты переносных зенитно- ракетных комплексов "Игла", отражая авиационный налет, поразили ракетами имитированные воздушные цели. Учения проводились во взаимодействии с противолодочными самолетами Ил-38 морской авиации ТОФ.
Кроме того, экипажи МПК провели тренировки по поиску и спасению на море и борьбе за живучесть корабля.
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19.04.2018
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