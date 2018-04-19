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Около 1,5 тыс. силовиков станут участниками парада 9 Мая в Ставрополе

20.04.2018 ТАСС 364 0
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Оперативно-тактический ракетный комплекс ПУ "Искандер-М"
Оперативно-тактический ракетный комплекс ПУ "Искандер-М".
Источник: © РИА Новости, Александр Вильф

В параде также примут участие реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", бронетранспортеры БТР-82, буксируемые гаубицы 2А65 "Мста-Б" и ракетный комплекс "Искандер-М"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие Южного военного округа, представители других силовых структур и военная техника участвуют в тренировках к военному параду в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Ставрополе. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"Около 1,5 тыс. представителей различных силовых структур пройдут торжественным маршем на параде Победы 9 Мая по площади Ленина в Ставрополе",- отметил Астафьев.

Механизированная колонна в этом году состоит из 50 единиц вооружения и военной техники. В их числе реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", бронетранспортеры БТР-82, зенитные установки ЗУ-23, буксируемые гаубицы 2А65 "Мста-Б", реактивная система залпового огня (РСЗО) "Ураган" и оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М".

Астафьев напомнил, что военные парады 9 Мая пройдут в 10 городах юга России - в Волгограде, Новороссийске, Севастополе, Керчи, Ростове-на-Дону, Владикавказе, Ставрополе, Астрахани, Симферополе и Новочеркасске.
19.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БТР-82
Град РСЗО
Искандер
Мста-Б
Мста-С
Компании
Минoбороны РФ

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