Запущенный с Байконура военный спутник выведен на целевую орбиту
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Старт ракеты-носителя Протон-М. Архив.
Источник: © РИА Новости / Алексей Филиппов
В Минобороны России уточнили, что выведение космического аппарата на орбиту прошло в расчетное время в штатном режиме
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Разгонный блок "Бриз-М" вывел на целевую орбиту космический аппарат, запущенный минувшей ночью с космодрома Байконур в интересах Минобороны России. Об этом журналистам рассказали в четверг в российском военном ведомстве.
"Выведение космического аппарата на орбиту прошло в расчетное время в штатном режиме", - сообщили в Минобороны.
Старт ракеты-носителя "Протон-М" успешно прошел в 01:12 мск. В 01:22 мск головная часть ракеты в составе разгонного блока "Бриз-М" с космическим аппаратом штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя.
Спутник "Благовест"
Ранее гендиректор компании "Информационные спутниковые системы" им. академика М. Ф. Решетнева" Николай Тестоедов сообщил ТАСС о запланированном на 19 апреля запуске второго российского военного спутника "Благовест". Первоначально старт был намечен на 25 декабря 2017 года, однако затем был перенесен на середину февраля 2018 года из-за проблем с одним из приборов на аппарате.
Первый "Благовест" был запущен с Байконура 17 августа 2017 года. Космические войска присвоили спутнику порядковый номер "Космос-2520".
Минобороны РФ планирует к 2020 году развернуть группировку из четырех "Благовестов". Третий и четвертый аппараты будут готовы к отправке на орбиту в 2018 году. Спутники предназначены для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет, передачи данных, телефонной и видеоконференцсвязи с использованием перспективных Ка- и Ku-диапазонов частот.
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19.04.2018
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