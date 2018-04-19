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Запущенный с Байконура военный спутник выведен на целевую орбиту

20.04.2018 ТАСС 323 0
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Старт ракеты-носителя Протон-М. Архив
Старт ракеты-носителя Протон-М. Архив.
Источник: © РИА Новости / Алексей Филиппов

В Минобороны России уточнили, что выведение космического аппарата на орбиту прошло в расчетное время в штатном режиме

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Разгонный блок "Бриз-М" вывел на целевую орбиту космический аппарат, запущенный минувшей ночью с космодрома Байконур в интересах Минобороны России. Об этом журналистам рассказали в четверг в российском военном ведомстве.

"Выведение космического аппарата на орбиту прошло в расчетное время в штатном режиме", - сообщили в Минобороны.

Старт ракеты-носителя "Протон-М" успешно прошел в 01:12 мск. В 01:22 мск головная часть ракеты в составе разгонного блока "Бриз-М" с космическим аппаратом штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя.

Спутник "Благовест"

Ранее гендиректор компании "Информационные спутниковые системы" им. академика М. Ф. Решетнева" Николай Тестоедов сообщил ТАСС о запланированном на 19 апреля запуске второго российского военного спутника "Благовест". Первоначально старт был намечен на 25 декабря 2017 года, однако затем был перенесен на середину февраля 2018 года из-за проблем с одним из приборов на аппарате.

Первый "Благовест" был запущен с Байконура 17 августа 2017 года. Космические войска присвоили спутнику порядковый номер "Космос-2520".

Минобороны РФ планирует к 2020 году развернуть группировку из четырех "Благовестов". Третий и четвертый аппараты будут готовы к отправке на орбиту в 2018 году. Спутники предназначены для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет, передачи данных, телефонной и видеоконференцсвязи с использованием перспективных Ка- и Ku-диапазонов частот.
19.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Бриз-М
Протон-(К)М
Компании
ИСС Решетнева
Минoбороны РФ
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2020-й год
Байконур
ИТ

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