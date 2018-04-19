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Минобороны РФ приняло на управление запущенный с Байконура военный спутник

20.04.2018 ТАСС 220 0
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Старт ракеты-носителя Протон-М с Байконура
Старт ракеты-носителя Протон-М с Байконура.
Источник: © Фото : Госкорпорации "РОСКОСМОС"

Со спутником установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Наземные средства Минобороны России приняли на управление космический аппарат военного назначения, запущенный накануне с Байконура. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе военного ведомства.

"Космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны России с космодрома Байконур, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск Воздушно-космических сил", - сообщили в ведомстве.

Со спутником установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы аппарата функционируют нормально, заявили в Минобороны.

"После принятия на управление космическому аппарату присвоен порядковый номер "Космос-2526", - отметили в военном ведомстве.

Старт ракеты-носителя "Протон-М" успешно прошел в 01:12 мск. В 01:22 мск головная часть ракеты в составе разгонного блока "Бриз-М" с космическим аппаратом штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя.
19.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Бриз-М
Протон-(К)М
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
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