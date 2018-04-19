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Глава "Туполева" сообщил о начале строительства первого "стратега" Ту-160М2

20.04.2018 Интерфакс-АВН 890 0
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Опытный образец самолета "Ту-160М2"
Опытный образец самолета "Ту-160М2".
Источник: © РИА Новости, Искандер Асабаев

Москва. 19 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - "Туполев" начал строительство первого стратегического ракетоносца в облике Ту-160М2, сообщил "Интерфаксу" гендиректор компании Александр Конюхов.

"Первый самолет в облике Ту-160М2 уже строится", - заявил А.Конюхов.

Он пояснил, что "Ту-160М2 - это свежий планер, совсем новый самолет, а Ту-160М - это модернизация самолетов в строе".

По словам главы "Туполева", летные испытания новейшей модификации стратегического ракетоносца Ту-160М2 будут проводиться параллельно с испытаниями самолета в облике Ту-160М.

"Ту-160М выйдет на летные испытания в 2019, а завершит их в 2021 году", - сказал А.Конюхов.

Ранее замминистра обороны РФ Юрий Борисов сообщил журналистам, что обновление всего парка сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 с новыми средствами поражения планируется к 2030 году.

"Мы собираемся весь парк наших стратегических бомбардировщиков Ту-160 закупать в новом облике (Ту-160М2) и проводить глубокую модернизацию самолетов строя, когда будет оставаться только один фюзеляж - все бортовое радиоэлектронное оборудование и двигатели будут меняться. Поэтому мы получим обновленный парк "стратегов" где-то к 2030 году", - сказал Ю.Борисов.

По его словам, новый Ту-160 будет менее заметным, нежели предшественник, "за счет специальных покрытий".

"Параллельно мы разрабатываем новые авиационные средства поражения, и нельзя сравнивать самолет Ту-160 с ракетами Х-55, Х-550, даже Х-101 и самолет, который мы надеемся получить в серии к 2030-м годам с новыми авиационными средствами поражения, которые будут иметь совершенно другие дальности", - подчеркнул Ю.Борисов.

Как сообщалось, 25 января президенту РФ Владимиру Путину был продемонстрирован полет нового стратегического ракетоносца Ту-160 "Белый лебедь", производство которого восстанавливают на Казанском авиазаводе им. С.П. Горбунова (филиал ПАО "Туполев", входит в ОАК). По своим тактико-техническим характеристикам и составу оборудования Ту-160 (№804), получивший имя "Петр Дейнекин" в честь первого главкома ВВС России, в основном соответствует серийным Ту-160. В дальнейшем самолет будет доведен до соответствия техническому облику модернизированных Ту-160М.

В Объединенной авиастроительной корпорации "Интерфаксу" сообщили, что эффективность новой модификации стратегического ракетоносца Ту-160М будет увеличена на 60% по сравнению с базовым самолетом.

Параллельно "Туполев" ведет работы по созданию Ту-160М2 - новейшей модификации стратегического ракетоносца. Отмечалось, что внешне этот самолет не будет отличаться от базового Ту-160, но при этом его боевые возможности существенно увеличатся, в том числе, за счет расширения спектра вооружения.

Ту-160М2 будет использовать более современные виды высокоточного оружия и новые двигатели НК-32, которые позволят увеличить дальность полета стратегических ракетоносцев.

Госконтракт между Минобороны РФ и ПАО "Туполев" на поставку первой партии "стратегов" Ту-160М2 предусматривает создание 10 самолетов стоимостью 15 млрд рублей каждый. Выполнение контракта позволит обеспечить полную загрузку завода до 2027 года.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла, разработан в КБ Туполева в 1970-1980-х годах. Он предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных объектов в глубоком тылу противника. В России Ту-160 за его грацию называют "Белым лебедем", по кодификации НАТО - Blackjack ("Блэкджек").
19.04.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Продукция
НК-32
Ту-160
Х-101
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