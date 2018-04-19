"Швабе" в Индии провёл переговоры по постпродажному обслуживанию боевой техники



Холдинг «Швабе» на Russia Arms Expo-2015.

Источник: http://shvabe.com/ Холдинг «Швабе» на Russia Arms Expo-2015.Источник: http://shvabe.com/

Москва. 19 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Высокотехнологичную прицельную и наблюдательную спецтехнику показали предприятия холдинга "Швабе" в ходе 10-й международной выставки сухопутных, военно-морских вооружений и средств обеспечения безопасности государства Defexpo India - 2018, которая прошла на минувшей неделе.

"Ключевыми экспонатами холдинга на мероприятии стали танковый тепловизионный прицел наводчика "Ирбис-К", панорамный прибор наблюдения командира "ППНК", прицел постоянной кратности для пулеметов 1П89 и другая продукция", - сказано в сообщении пресс-службы "Швабе", поступившем в "Интерфакс-АВН" в четверг.

На выставке Defexpo India - 2018 демонстрировалась продукция двух предприятий "Швабе" - Красногорского завода имени Зверева и Вологодского оптико-механического завода.

По словам заместителя генерального директора "Швабе" Дмитрия Жидкова, на выставке состоялся ряд встреч с индийскими партнерами по вопросам взаимодействия в рамках программы Make in India.

"Помимо этого, - сказал Д.Жидков, - на правах субъекта военно-технического сотрудничества провели переговоры, касающиеся ремонта и модернизации оптических приборов и систем, ранее поставленных в эту страну".

"Намерены активно развивать это направление", - заявил Д.Жидков, которого цитирует пресс-служба.

Выставка Defexpo India проводится под эгидой министерства обороны Индии и Конфедерации индийской промышленности с периодичностью один раз в два года. В 2018 году в ней приняли участие около 30 российских предприятий. В рамках единой национальной экспозиции, организованной "Рособоронэкспортом", представители оборонно-промышленного комплекса России продемонстрировали более 230 различных образцов вооружения и военной техники, сказано в сообщении.