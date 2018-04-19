В России созданы "Пищаль" и "Таран" против дронов



Военнослужащий во время учений по борьбе с воздушными целями подразделения специального назначения в Ставропольском крае.

Источник: Виталий Тимкив/РИА Новости Военнослужащий во время учений по борьбе с воздушными целями подразделения специального назначения в Ставропольском крае.Источник: Виталий Тимкив/РИА Новости

В России разработали три вида оружия радиоэлектронной борьбы с дронами. Об этом РИА Новости рассказали в концерне "Автоматика", где и создали эти комплексы для силовых структур.

Три вида оружия - это "Сапсан", "Таран" и "Пищаль". Первый - самый мощный. Его можно использовать для борьбы с любыми беспилотными объектами. "Сапсан" находит их в разных диапазонах, как инфракрасном и видимом, так радиотехническом и радиолокационном. Обнаруживает беспилотники в пределах 100 километров, сопровождает и излучает направленный поток электромагнитных радиопомех. Если аппарат опасен, "Сапсан" передает точные данные на средства огневого поражения системы противовоздушной обороны.

"Таран" можно использовать при угрозе нападения дронов с нескольких сторон. Тогда комплекс создает над объектом защитный невидимый купол радиусом не менее 900 метров. Этот купол непроницаем для беспилотников "противника". А "Пищаль" предназначена для борьбы с одиночными дронами. Она выполнена в виде ружья массой в три килограмма. Работает от аккумуляторной батареи, которой хватает на один час.

Как прокомментировал главный конструктор проекта "Автоматики" Сергей Ширяев, после использования этих видов оружия беспилотники просто "сходят с ума", зависают, сваливаются в штопор. Разработчики считают, что новые комплексы будут полезны и интересны не только военным, но и предприятиям оборонного комплекса, энергетики, атомной промышленности.

Светлана Цыганкова