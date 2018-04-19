Боевые корабли починят в "Заливе"
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Керченский судоремонтный завод. Источник: business-crimea.gov.ua.
Крым становится одной из главных ремонтных площадок для ВМФ России
Весной нынешнего года керченский завод "Залив" приступил к ремонту боевых кораблей. Еще недавно это предприятие занималось восстановлением гражданских судов. Главное преимущество завода — возможность работы с надстройками современных боевых кораблей. Они выполнены из алюминиево-магниевых сплавов и требуют особых технологий починки. По мнению экспертов, "Залив" имеет хорошие шансы стать одной из основных ремонтных площадок для ВМФ.
Как рассказали "Известиям" в Главкомате ВМФ, на судостроительном заводе "Залив" в Керчи будут ремонтировать боевые корабли ВМФ России. В первую очередь речь идет о Черноморском флоте. Но в перспективе на верфях "Залива" смогут чинить суда Балтийского и Северного флотов, которые могли бы заходить в Крым во время дальних походов.
Керченский завод обладает технологией изготовления и ремонта конструкций из алюминиево-магниевых сплавов. Они широко используются при строительстве надводного военного флота. Этот легкий материал, как правило, применяют при создании корабельных надстроек. Он позволил без наращивания мощности двигателей увеличить грузоподъемность и скорость кораблей. Одновременно значительно улучшились их тактико-технические характеристики — скорость, маневренность, стойкость к воздействию низких температур.
Надстройки из алюминиево-магниевых сплавов малозаметны на радарах, что особо ценится при создании "невидимок", использующих стелс-технологии. Например, в России эти материалы применяют при постройке сторожевиков проекта 11661 "Гепард".
В российском ВМФ десятки кораблей, имеющих алюминиево-магниевые надстройки. В частности, с применением этой технологии изготовлены большие десантные корабли (БДК) проекта 775. Сейчас их возможности особо востребованы Военно-морским флотом — они обеспечивают бесперебойную работу так называемого сирийского экспресса. БДК перевозят воинские грузы для операции по разгрому террористических группировок в Сирии.
Первый серьезный контракт от российского ВМФ завод "Залив" уже получил. Он примет участие в ремонте БДК проекта 775 "Ямал". Корабль в январе прошлого года получил повреждения в Эгейском море, столкнувшись с сухогрузом.
Ремонт подводной части корпуса "Ямала" был выполнен в сухом доке севастопольского "Севморзавода". В "Заливе" займутся восстановлением алюминиево-магниевых надстроек десантного корабля.
Со временем керченский завод может стать одним из ключевых предприятий по ремонту кораблей ВМФ, считает военный эксперт Дмитрий Болтенков.
— "Залив" имеет выгодное географическое расположение и все необходимые мощности для ремонтных работ, — рассказал "Известиям" Дмитрий Болтенков. — Керчь — это незамерзающий порт. На заводе есть самый крупный в России док — 300х600 м, который использовался при изготовлении атомного лихтеровоза "Севморпуть". Всё постсоветское время завод специализировался на ремонте гражданских судов.
При этом у предприятия есть опыт строительства и кораблей для ВМФ СССР. На этом заводе были созданы серии морских тральщиков, противолодочных и сторожевых кораблей.
Массовое внедрение алюминиево-магниевых сплавов при изготовлении военных кораблей началось в 1970-х годах. Технологию быстро освоили на судостроительных верфях США, Великобритании, Франции, СССР и ФРГ. Боевые корабли с надстройками и конструктивными элементами из таких материалов состоят на вооружении ведущих флотов мира.
Богдан Степовой, Алексей Рамм, Евгений Дмитриев
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19.04.2018
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