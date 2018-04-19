"F-22 не жаждали встречи с нашими истребителями"



Юрий Белый.

Источник: Пресс-служба АО "НИИП имени В.В.Тихомирова Юрий Белый.Источник: Пресс-служба АО "НИИП имени В.В.Тихомирова

Разработчик радаров для Су-35 и Су-57 — о сирийском опыте, конкуренции с F-35 и "умной коже" перспективных боевых самолетов

Об уникальных возможностях радара для истребителя пятого поколения Су-57, о том, почему РЛС "Ирбис" — одна из лучших в мире, в интервью "Известиям" рассказал гендиректор НИИ приборостроения им. В.В. Тихомирова (НИИП, входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") Юрий Белый.

— Лет десять назад эксперты отмечали отставание России от США в разработке самолетных радаров с активными фазированными антенными решетками (АФАР). Такими РЛС оснащается, например, американский самолет пятого поколения F-35. Его российский конкурент Су-57 с похожей системой проходит испытания. Догоните конкурентов?

— В 80-х годах прошлого века в части радаров на основе фазированной антенной решетки с электронным управлением лучом антенны НИИП был "впереди планеты всей". Но после "лихих 1990-х" мы оказались в непривычной для себя роли догоняющих. У заокеанских коллег уже сотни истребителей с бортовыми РЛС на основе АФАР, а у нас пока десяток опытных образцов. Отставание — это факт. Но в будущее мы смотрим с оптимизмом. Этот оптимизм не на пустом месте. У НИИП, пожалуй, самый большой опыт среди разработчиков в области электронного сканирования. Более 70% поставляемых на экспорт российских боевых самолетов оснащены нашими радарами.

Су-57 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Зарубежные и отечественные разработчики бортовых РЛС по разным причинам пропустили создание радаров с пассивными фазированными антенными решетками (ФАР), перейдя сразу на новый технологический этап — с АФАР. Наш же институт разработал и довел до серийного внедрения пять систем с ФАР, в том числе "Ирбис" для истребителя Су-35С поколения "4++". Это неоценимый опыт. По крайней мере по дальности обнаружения "Ирбис" превосходит все известные в мире бортовые РЛС с обычными фазированными антенными решетками и с АФАР.

И еще. Начав позже, мы сумели оценить недостатки предшествующих разработок и использовать последние научные достижения, например, в части так называемой умной обшивки, когда АФАР разных диапазонов распределены "по телу" истребителя. Эта технология впервые использована на самолете пятого поколения Су-57. Официальные представители Минобороны неоднократно отмечали, что его испытания с нашим радаром "Белка" идут по графику, замечания устраняются в обычном порядке. По части НИИП каких-либо серьезных недостатков не выявлено. Надеюсь, что и этап госиспытаний пройдем с положительным заключением. Тестовые полеты подтвердили, например, одно из основных преимуществ систем с АФАР — существенно большую эксплуатационную надежность.

— Применим ли опыт проектирования радара "Белка", например, при конструировании РЛС для нового стратегического ракетоносца?

— В проекте перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) мы полноправные участники опытно-конструкторской работы и уже защитили эскизный проект. Конечно же, при разработке ПАК ДА будет использован и получит дальнейшее развитие опыт создания РЛС для Су-57.

— По оценке Минобороны, истребители Су-35С и Су-30СМ с вашими радарами хорошо показали себя в Сирии. Как прошло их боевое крещение?

— В сирийской операции принимали участие пять различных систем нашей разработки, и все получили положительную оценку. Су-35С с нашим "Ирбисом", Су-30СМ с "Барсом" успешно выполнили поставленные задачи по сопровождению бомбардировщиков. Они совершили огромное количество боевых вылетов. Прикрытие обеспечило выполнение задачи всей операции и не позволило вмешаться авиации "партнеров". Подобные попытки предпринимались даже с участием таких лидеров авиации коалиции, как "невидимка" F-22. Но, мягко говоря, они не жаждали встречи с нашими истребителями.

Истребитель Су-35 Фото: РИА Новости/Антон Балашов

— Рассматриваете возможность модернизации "Ирбисов" и "Барсов"?

— Первые поставки локаторов "Барс" в составе истребителей Су-30МКИ для индийских ВВС начались в 2002 году. Суммарный портфель заказов на Су-30МКИ и созданные на их основе Су-30СМ превысил 470 самолетов. Из них около 390 уже поставлены заказчикам. Было бы не по-хозяйски оставить в прежнем облике самолеты 15-летней давности. Тем более что открытая архитектура авионики означает хороший потенциал для повышения боевых возможностей. Предложения по модернизации "Барсов" индийской стороне сделаны, ведутся переговоры.

Система "Ирбис" истребителя Су-35 — наша новейшая разработка в этом сегменте радаров. Она воплотила в себе всё лучшее, чего мы достигли более чем за 40-летний период разработки РЛС с пассивными ФАР для самолетов и наземных комплексов ПВО. Законтрактованы 122 Су-35. Изготовлено более 75 машин, в том числе для ВКС России — порядка 60. Исходя из критерия "стоимость–эффективность", считаю, что потенциал бортовых станций с пассивными ФАР далеко не исчерпан. Например, для легких истребителей и беспилотников может оказаться более выгодным использование радаров с такими антенными решетками, нежели дорогих систем с АФАР.

— В активе НИИП — опередивший в свое время конкурентов радар "Заслон" для высотного перехватчика МиГ-31. Что с его модернизацией?

— МиГ-31 с нашей системой "Заслон" принят на вооружение в 1981 году. Когда его впервые показали на авиасалоне в Ле Бурже в 1991 году, была настоящая сенсация для заокеанских и европейских специалистов. Оказалось, русские первыми в мире сделали для истребителя радар с электронным управлением лучом антенны. Это обеспечило революцию в радиолокации. Главным результатом стала способность РЛС одновременно обрабатывать гораздо больше целей.

"Заслон" поэтапно модернизировался. Последняя версия "Заслон-АМ" для модификации МиГ-31БМ создана относительно недавно. Сейчас строевые перехватчики доводятся до этого уровня. Недавно, например, авиация Центрального военного округа получила очередное звено МиГ-31БМ. По отзывам военных, благодаря современному бортовому радиоэлектронному оборудованию и вооружению нового поколения боевая эффективность перехватчика возросла почти в три раза. Однако на этом модернизационный потенциал системы фактически исчерпан. Если будет задание на МиГ-41, то для него будем разрабатывать совершенно другой радар — с учетом опыта создания "Барса", "Ирбиса" и "Белки".

Высотный перехватчик МИг-31 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Примерно такая же история с системой управления вооружением "Меч" (Н001) истребителей Су-27. Эти самолеты приняты на вооружение в 1985 году. В 2004-м на вооружение взят модернизированный Су-27СМ с системой "Меч-М". Это был первый истребитель поколения "4+" в российских ВВС. Последние 12 Су-27СМ поступили в авиачасти по контракту 2009 года. При модернизации "Меча" к штатному режиму "воздух–воздух" добавлены еще несколько, в том числе картографирование, обнаружение наземных целей, сверхдальнее обнаружение и распознавание целей. Дальнейшая модернизация этой серии уже не имеет смысла, так как превалируют истребители поколения "4++" — Су-30СМ и Су-35, на подходе пятое поколение.

Сергей Вальченко