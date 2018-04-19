Сирийцы отдали России неразорвавшиеся американские крылатые ракеты
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Удар по Сирии 14 апреля 2018г.
Источник: m.gazeta.ru
Сирия передала России две неразорвавшиеся американские крылатые ракеты. Их отправили самолетом, сообщил ТАСС в четверг, 19 апреля, источник в сирийском военном ведомстве.
Отмечается, что они были обнаружены в ночь на 14 апреля, когда США атаковали Дамаск. Оба снаряда нашли в хорошем состоянии.
Сирийская столица была обстреляна крылатыми ракетами "Томагавк".
Вашингтон принял решение атаковать некоторые сирийские объекты, связанные с химическим оружием, после сообщений о том, что на город Дума была сброшена хлорная бомба, в результате чего пострадали десятки мирных граждан. Официальный Дамаск и Москва заявляют, что никаких следов применения химоружия в Восточной Гуте обнаружено не было.
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19.04.2018
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