Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Сирийцы отдали России неразорвавшиеся американские крылатые ракеты

20.04.2018 Lenta.ru 404 0
0
Понравилась новость?
 +1
Удар по Сирии 14 апреля 2018г.
Удар по Сирии 14 апреля 2018г.
Источник: m.gazeta.ru

Сирия передала России две неразорвавшиеся американские крылатые ракеты. Их отправили самолетом, сообщил ТАСС в четверг, 19 апреля, источник в сирийском военном ведомстве.

Отмечается, что они были обнаружены в ночь на 14 апреля, когда США атаковали Дамаск. Оба снаряда нашли в хорошем состоянии.

Сирийская столица была обстреляна крылатыми ракетами "Томагавк".

Вашингтон принял решение атаковать некоторые сирийские объекты, связанные с химическим оружием, после сообщений о том, что на город Дума была сброшена хлорная бомба, в результате чего пострадали десятки мирных граждан. Официальный Дамаск и Москва заявляют, что никаких следов применения химоружия в Восточной Гуте обнаружено не было.
19.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Проекты
Химоружие

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.04 21:24
  • 21
Калашный ряд. Зачем российской армии разнокалиберные автоматы
  • 20.04 21:21
  • 1
SpaceX: космический телескоп NASA для поиска экзопланет выведен на орбиту
  • 20.04 19:59
  • 9
Вакансия для Берии
  • 20.04 19:49
  • 6
Global Firepower: сильные мира сего
  • 20.04 19:46
  • 7146
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 20.04 19:42
  • 18
Какое оружие придет на смену "Градам" и "Смерчам"
  • 20.04 19:31
  • 189
Американские СМИ рассказали, какая система могла бы защитить Хмеймим от обстрелов
  • 20.04 19:13
  • 2
ПВО Сирии не сбила ни одной ракеты коалиции
  • 20.04 19:07
  • 7
Начались поставки "Терминаторов" в российские сухопутные войска
  • 20.04 19:05
  • 1449
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.04 18:55
  • 94
США обстреляли Дамаск "Томагавками"
  • 20.04 18:43
  • 3
Почему Сирия не применила свое самое секретное оружие - "Бастион П"
  • 20.04 18:27
  • 225
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 20.04 18:23
  • 3
Летные испытания модернизированного "стратега" Ту-160 займут около трех лет - с 2019 по 2021 год, сообщил гендиректор "Туполева"
  • 20.04 17:04
  • 1
Все идет по графику. Испытания "умной обшивки" Су-57 продолжаются
другие обсуждаемые темы