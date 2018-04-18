Запущенный рогаткой украинский беспилотник проинспектировал Крым
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Беспилотный авиационный комплекс Spectator, разработанный студентами Киевского политехнического института.
Источник: pp.vk.me
Украинский беспилотник Spectator-M начал "патрулировать административные границы с временно оккупированным Крымом", сообщает "УкрОборонПром". Компания также представила видео, на котором дрон запускают два пограничника с руки (фактически при помощи рогатки), и аппарат летит вдоль морского побережья.
Дрон представляет собой модернизированный беспилотник Spectator с улучшенными эксплуатационными характеристиками, большей грузоподъемностью и дальностью полета.
Spectator-M оснащен видео- и тепловизионной камерой, позволяющей отслеживать участок глубиной до 50 километров на высоте до двух километров. Беспилотник допускает транспортировку в рюкзаке, минимальное время для подготовки к запуску в разобранном состоянии — до двух минут, что позволяет оперативно применять дрон в условиях реальных боевых действий.
Видео на сайте "УкрОборонПром"
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18.04.2018
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