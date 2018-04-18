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Фонд перспективных исследований испытал в Арктике ряд создаваемых образцов в сфере робототехники, в том числе беспилотники

19.04.2018 Интерфакс-АВН 371 0
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Беспилотники для Арктической зоны
Беспилотники для Арктической зоны.
Источник: https://www.kronshtadt.ru/

Москва. 18 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Ряд испытаний разрабатываемых в Фонде перспективных исследований (ФПИ) технологических образцов проведен в ходе экспедиции "Северный десант" в условиях Арктики, сообщает пресс-служба ФПИ.

"В рамках экспедиции проведен ряд экспериментов с использованием беспилотных летательных аппаратов в сложных погодных условиях и при экстремально низких температурах. Также в реальных арктических условиях был испытан ряд технологических образцов, разрабатываемых в рамках проектов Фонда", - сообщили в пресс-службе.

Там пояснили, что в прошедшей 10-й арктической снегоходной экспедиции "Северный десант" принял участие сотрудник Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ Александр Шемякин.

"Перед участниками экспедиции стояли задачи обеспечения подготовки военных специалистов к автономным действиям в Арктике, испытания новых образцов экипировки и снаряжения, отработки перемещения мобильных автономных групп в различных метеоусловиях, а также проверки корректности и точности работы спутниковой системы ГЛОНАСС в условиях Арктики", - отметили в ФПИ.

Там заявили, что результаты испытаний и рекомендации, основанные на полученном опыте участников экспедиции, лягут в основу требований к экипировке и техническому оснащению не только военнослужащих, но и научного и технического персонала, а также создаваемой робототехники любого типа, предназначенной для работы в суровых условиях Арктики.
18.04.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Компании
ФПИ
Проекты
Арктика
БПЛА
ГЛОНАСС
Робот

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