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Ходовая копия советского тяжелого танка Т-35

19.04.2018 bmpd.livejournal.com 670 4
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Небезынтересное видео телеканала "Звезда", демонстрирующее в движении ходовую копию советского тяжелого танка Т-35, построенную в принадлежащем ООО "УГМК-Холдинг" Музее военной техники "Боевая слава Урала" в Верхней Пышме (Свердловская область). Непосредственное изготовление копии танка бьло осуществлено на базе реставрационного цеха производства АО "Уралэлектромедь". Танк был первоначально изготовлен в неходовом виде и установлен в экспозиции музея в январе 2016 года, а теперь макет доработан и доведен до ходового состояния.

Ходовая копия советского тяжелого танка Т-35, изготовленная АО "Уралэлектромедь" для принадлежащего ООО "УГМК-Холдинг" Музее военной техники "Боевая слава Урала" в Верхней Пышме (Свердловская область), 17.04.2018 (с) ural-news.net

Напомним, что единственный сохранившийся оригинальный танк Т-35А находится в Центральном музее бронетанкового вооружения и техники Министерства обороны России, и в начале 2014 года усилиями группы энтузиастов он был также поставлен на ход.

Всего в СССР на Харьковском паровозостроительном заводе имени Коминтерна в 1932-1939 годах было построено два опытных образца (Т-35-1 и Т-35-2) и 61 серийный танк Т-35А.

Видео телеканала "Звезда", демонстрирующее в движении ходовую копию советского тяжелого танка Т-35, построенную в принадлежащем ООО "УГМК-Холдинг" Музее военной техники "Боевая слава Урала" в Верхней Пышме:

Еще одно видео телевидения Екатеринбурга:

Видео информационного агентства ЕАН:
18.04.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ

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  • Комментарии
Комментариев 4, отображено с 1 по 4
RU
Враг
8433
№1
19.04.2018 10:15
IMHO БМПТ надо делать по аналогичной концепции - многобашенным. Само собой, на современном уровне, т.е. все башни необитаемые, дистанционно управляемые, с "умными" СУО, которые могут независимо искать, идентифицировать, классифицировать, захватывать, сопровождать и обстреливать цели, чему будет помогать ИИ и различные приборы наблюдения: АФАР, РОФАР, телевизионная камера 8k, ночная, тепловизионная и т.д., дальномер, баллистический вычислитель со всеми возможными поправками. Экипаж два человека - один рулит, другой командует и стреляет из всего этого, вернее лишь подтверждает или нет стрельбу, наблюдая через гарнитуру виртуальной реальности, как бы смотря сквозь броню в разные стороны в разных спектрах. Как вариант - полностью безэкипажный МБПТ. С экипажем лишь один из 10, командирский БМПТ, который идёт в атаку последним и первым отступает, если что.

Многобашенность, очевидно, позволит стрелять одновременно в разные стороны.
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KZ
AsDem
254
№2
19.04.2018 12:33
Цитата, q
Многобашенность, очевидно, позволит стрелять одновременно в разные стороны.
только не многобашенность, скорее многомодульность! Но тогда нужна хорошая СУО, или в машине, или в комплексе. что-то наподобие сухопутного "Иджиса".
0
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RU
Враг
8433
№3
19.04.2018 14:39
Цитата, AsDem сообщ. №2
только не многобашенность, скорее многомодульность!
Что такое "многомодульность"? Универсальная платформа "Армата" - модульная, к примеру.

Цитата, AsDem сообщ. №2
Но тогда нужна хорошая СУО, или в машине, или в комплексе. что-то наподобие сухопутного "Иджиса".
Тогда уж не СУО, а БИУС. Само собой, сетецентричность, командная работа всех БМПТ, ОБТ и т.д., управляемая ИИ, который всё в реальном времени будет оптимизировать в зависимости от поступающих ото всюду данных.
0
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RU
aleks55
675
№4
19.04.2018 16:40
Броня крепка и танки наши быстры. Молодцы уральцы. Сложная задача создать такой танк по чертежам и рисункам. Справились.
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