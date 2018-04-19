Ходовая копия советского тяжелого танка Т-35
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Небезынтересное видео телеканала "Звезда", демонстрирующее в движении ходовую копию советского тяжелого танка Т-35, построенную в принадлежащем ООО "УГМК-Холдинг" Музее военной техники "Боевая слава Урала" в Верхней Пышме (Свердловская область). Непосредственное изготовление копии танка бьло осуществлено на базе реставрационного цеха производства АО "Уралэлектромедь". Танк был первоначально изготовлен в неходовом виде и установлен в экспозиции музея в январе 2016 года, а теперь макет доработан и доведен до ходового состояния.
Ходовая копия советского тяжелого танка Т-35, изготовленная АО "Уралэлектромедь" для принадлежащего ООО "УГМК-Холдинг" Музее военной техники "Боевая слава Урала" в Верхней Пышме (Свердловская область), 17.04.2018 (с) ural-news.net
Напомним, что единственный сохранившийся оригинальный танк Т-35А находится в Центральном музее бронетанкового вооружения и техники Министерства обороны России, и в начале 2014 года усилиями группы энтузиастов он был также поставлен на ход.
Всего в СССР на Харьковском паровозостроительном заводе имени Коминтерна в 1932-1939 годах было построено два опытных образца (Т-35-1 и Т-35-2) и 61 серийный танк Т-35А.
Видео телеканала "Звезда", демонстрирующее в движении ходовую копию советского тяжелого танка Т-35, построенную в принадлежащем ООО "УГМК-Холдинг" Музее военной техники "Боевая слава Урала" в Верхней Пышме:
Еще одно видео телевидения Екатеринбурга:
Видео информационного агентства ЕАН:
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18.04.2018
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Враг
8433
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№1
19.04.2018 10:15
IMHO БМПТ надо делать по аналогичной концепции - многобашенным. Само собой, на современном уровне, т.е. все башни необитаемые, дистанционно управляемые, с "умными" СУО, которые могут независимо искать, идентифицировать, классифицировать, захватывать, сопровождать и обстреливать цели, чему будет помогать ИИ и различные приборы наблюдения: АФАР, РОФАР, телевизионная камера 8k, ночная, тепловизионная и т.д., дальномер, баллистический вычислитель со всеми возможными поправками. Экипаж два человека - один рулит, другой командует и стреляет из всего этого, вернее лишь подтверждает или нет стрельбу, наблюдая через гарнитуру виртуальной реальности, как бы смотря сквозь броню в разные стороны в разных спектрах. Как вариант - полностью безэкипажный МБПТ. С экипажем лишь один из 10, командирский БМПТ, который идёт в атаку последним и первым отступает, если что.
Многобашенность, очевидно, позволит стрелять одновременно в разные стороны.
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AsDem
254
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№2
19.04.2018 12:33
Цитата, q
Многобашенность, очевидно, позволит стрелять одновременно в разные стороны.только не многобашенность, скорее многомодульность! Но тогда нужна хорошая СУО, или в машине, или в комплексе. что-то наподобие сухопутного "Иджиса".
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Враг
8433
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№3
19.04.2018 14:39
Цитата, AsDem сообщ. №2
только не многобашенность, скорее многомодульность!Что такое "многомодульность"? Универсальная платформа "Армата" - модульная, к примеру.
Цитата, AsDem сообщ. №2
Но тогда нужна хорошая СУО, или в машине, или в комплексе. что-то наподобие сухопутного "Иджиса".Тогда уж не СУО, а БИУС. Само собой, сетецентричность, командная работа всех БМПТ, ОБТ и т.д., управляемая ИИ, который всё в реальном времени будет оптимизировать в зависимости от поступающих ото всюду данных.
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