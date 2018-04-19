Небезынтересное видео телеканала "Звезда", демонстрирующее в движении ходовую копию советского тяжелого танка Т-35, построенную в принадлежащем ООО "УГМК-Холдинг" Музее военной техники "Боевая слава Урала" в Верхней Пышме (Свердловская область). Непосредственное изготовление копии танка бьло осуществлено на базе реставрационного цеха производства АО "Уралэлектромедь". Танк был первоначально изготовлен в неходовом виде и установлен в экспозиции музея в январе 2016 года, а теперь макет доработан и доведен до ходового состояния.

Ходовая копия советского тяжелого танка Т-35, изготовленная АО "Уралэлектромедь" для принадлежащего ООО "УГМК-Холдинг" Музее военной техники "Боевая слава Урала" в Верхней Пышме (Свердловская область), 17.04.2018 (с) ural-news.net

Напомним, что единственный сохранившийся оригинальный танк Т-35А находится в Центральном музее бронетанкового вооружения и техники Министерства обороны России, и в начале 2014 года усилиями группы энтузиастов он был также поставлен на ход.

Всего в СССР на Харьковском паровозостроительном заводе имени Коминтерна в 1932-1939 годах было построено два опытных образца (Т-35-1 и Т-35-2) и 61 серийный танк Т-35А.

Видео телеканала "Звезда", демонстрирующее в движении ходовую копию советского тяжелого танка Т-35, построенную в принадлежащем ООО "УГМК-Холдинг" Музее военной техники "Боевая слава Урала" в Верхней Пышме:

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