ЦУП планово скорректировал высоту полета МКС перед посадкой и стартом кораблей "Союз"



Международная космическая станция (МКС).

Источник: © NASA/Crew of STS-132 Международная космическая станция (МКС).Источник: © NASA/Crew of STS-132

Маневр был осуществлен с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-08", пристыкованного к станции

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Специалисты российского Центра управления полетами (ЦУП) осуществили в среду маневр по коррекции орбиты Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили ТАСС в ЦУП.

"В 13:52 мск была выполнена плановая коррекция орбиты МКС. Маневр был осуществлен с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-08", пристыкованного к станции. Двигатели корабля проработали 126 секунд. Средняя высота орбиты полета МКС увеличилась на 450 м и составила, согласно предварительным расчетным данным, примерно 404,5 км", - сказали в Центре управления полетами.

Коррекция проводилась для формирования баллистических условий перед возвращением на Землю пилотируемого корабля "Союз МС-07" и старта "Союза МС-09" с экипажем очередной экспедиции на МКС, уточнили в ЦУП.

На орбитальной станции сейчас находятся космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Олег Артемьев, астронавты NASA Скотт Тингл, Ричард Арнольд и Эндрю Фойстел, а также представитель Японского космического агентства Норисигэ Канаи.

Планируется, что 3 июня Шкаплеров, Тингл и Канаи вернутся на Землю на корабле "Союз МС-07".

Кроме того, на 6 июня запланирован запуск с космодрома Байконур пилотируемого корабля "Союз МС-09" с экипажем новой экспедиции на МКС. На станцию должны отправиться космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев, астронавт NASA Серена Ауньон и представитель Европейского космического агентства Александр Герст (Германия).