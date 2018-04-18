Как Россия может скрытно победить в войне с Британией



Дизельная подводная лодка класса "Варшавянка" возле пирса.

Источник: © РИА Новости, Виталий Аньков Дизельная подводная лодка класса "Варшавянка" возле пирса.Источник: © РИА Новости, Виталий Аньков

Поломки в подводных кабелях, как и в наземных, случаются довольно часто, особенно вблизи береговой линии. Но как отметила в 2015 году "Нью-Йорк Таймс", "больше всего руководителей из Пентагона беспокоит то, что русские ищут уязвимости кабелей на большой глубине, где за ними трудно следить, а поломки сложно найти и устранить". Скорее всего, эта опасность будет только усиливаться. С распространением необитаемых подводных аппаратов, которые еще называют морскими дронами, для роботов открываются новые горизонты, и они смогут скрытно, с минимальными затратами прослушивать подводные кабели и уничтожать их.

Британские официальные лица предупреждают, что Россия, нанеся удар по подводным кабелям, может причинить непоправимый ущерб армии и экономике Соединенного Королевства.

"Появляются новые опасности для нашего образа жизни, состоящие в незащищенности кабелей, проложенных по морскому дну", - сказал начальник генерального штаба вооруженных сил Великобритании главный маршал авиации Стюарт Пич (Stuart Peach).

Со своим предостережением Пич выступил вскоре после того, как британский аналитический центр "Полиси Иксчейндж" (Policy Exchange) опубликовал доклад с призывом к Британии и НАТО надежнее обеспечить безопасность подводных кабелей. "97% глобальных коммуникаций, а также ежедневные финансовые операции на 10 триллионов долларов осуществляются не по спутниковой связи через космос, а через кабели, проложенные глубоко на дне океана, - отметил этот аналитический центр. - Подводные кабели являются незаменимым элементом инфраструктуры нашего времени, они очень важны для нашей современной жизни и для цифровой экономики. Однако они недостаточно защищены и будут крайне уязвимы в случае морской или наземной атаки, которую могут осуществить враждебные государства и террористы".

Авторы доклада указывают на предостережения американских разведслужб о том, что российские подводные лодки "действуют очень агрессивно" вблизи атлантических кабелей, совершенствуя свои нетрадиционные методы ведения войны. Когда Россия аннексировала Крым, она "в первую очередь обрезала главный кабель, соединяющий полуостров с внешним миром".

Нельзя сказать, что Америка в этом плане чиста и никогда не трогала подводные линии связи. Одну из самых успешных разведывательных операций Соединенные Штаты провели в 1970-х годах с использованием подводных лодок, которые тайно установили подслушивающие устройства на советские кабели. В 1971 году в ходе операции "Цветы плюща" американская подводная лодка "Хэлибат" проникла в Охотское море и установила подслушивающее устройство на советской линии связи. В 1981 году об этой операции русским рассказал сотрудник АНБ, шпионивший на Россию; но до этого американская разведка слушала сообщения, которые русские даже не считали необходимым зашифровывать.

Но в 2015 году Пентагон заявил, что вблизи подводных кабелей сегодня действует все больше русских кораблей. В 2016 году возникли опасения, что российское шпионское судно "Янтарь" воздействует на работу подводных кабелей, которые соединяют Сирию с интернетом.

Поломки в подводных кабелях, как и в наземных, случаются довольно часто, особенно вблизи береговой линии. Но как отметила в 2015 году "Нью-Йорк Таймс", "больше всего руководителей из Пентагона беспокоит то, что русские ищут уязвимости кабелей на большой глубине, где за ними трудно следить, а поломки сложно найти и устранить". Скорее всего, эта опасность будет только усиливаться.

С распространением необитаемых подводных аппаратов, которые еще называют морскими дронами, для роботов открываются новые горизонты, и они смогут скрытно, с минимальными затратами прослушивать подводные кабели и уничтожать их.

Майкл Пек, часто пишущий для "Нэшнл Интерест", живет в Орегоне и специализируется на вопросах обороны и истории. Его работы регулярно появляются в "Форин Полиси" и многих других изданиях.

Майкл Пек (Michael Peck)

The National Interest, США