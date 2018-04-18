Обновленные Су-25 пополнили штурмовую авиацию ЮВО
|
|
В одну из авиационных частей, базирующуюся в Краснодарском крае, прибыла партия глубоко модернизированных штурмовиков Су-25СМ3, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Южного округа.
https://defence.ru
Шесть самолетов, пролетев более 800 километров, прибыли в одну из авиационных частей 4 армии ВВС и ПВО, базирующуюся на Кубани,
говорится в релизе.
В округе пояснили, что "усовершенствованный Су-25СМ3, используя модернизированную систему наведения, может выполнять запуск ракет или сброс авиабомбы, находясь на значительном удалении от заданной цели, или из-за облаков".
Всё, что требуется пилоту штурмовика – точные координаты объекта.
Сообщается также, что специалисты инженерно-технических служб авиационной части уже проверили готовность всех агрегатов и механизмов самолетов к эксплуатации в заданных режимах.
|
18.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
19.04.2018 Какое оружие придет на смену "Градам" и "Смерчам"
19.04.2018 Шесть штурмовиков Су-25СМ3 пополнили авиачасть на Кубани
19.04.2018 Замглавкома ВКС РФ: объединенная система ПВО СНГ не имеет аналогов в мире
19.04.2018 Штурмовую авиацию ЮВО пополнили новейшие Су-25СМ3
17.04.2018 Су-25СМ уничтожили в Приморье бункеры условного противника
17.04.2018 Летчики ВВО в ходе учений в Приморье уничтожили "вражеские" подземные бункеры
17.04.2018 В Бурятии военнослужащих подняли по учебной тревоге
13.04.2018 СМИ: МиГ-31 с ракетой "Кинжал" готовится к участию в авиапараде над Красной площадью