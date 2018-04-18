Обновленные Су-25 пополнили штурмовую авиацию ЮВО

В одну из авиационных частей, базирующуюся в Краснодарском крае, прибыла партия глубоко модернизированных штурмовиков Су-25СМ3, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Южного округа.

https://defence.ru

Шесть самолетов, пролетев более 800 километров, прибыли в одну из авиационных частей 4 армии ВВС и ПВО, базирующуюся на Кубани,

говорится в релизе.

В округе пояснили, что "усовершенствованный Су-25СМ3, используя модернизированную систему наведения, может выполнять запуск ракет или сброс авиабомбы, находясь на значительном удалении от заданной цели, или из-за облаков".

Всё, что требуется пилоту штурмовика – точные координаты объекта.

Сообщается также, что специалисты инженерно-технических служб авиационной части уже проверили готовность всех агрегатов и механизмов самолетов к эксплуатации в заданных режимах.