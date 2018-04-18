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SIG Sauer P320 X-Carry. Датская армия получит новые пистолеты

19.04.2018 Военное обозрение 293 0
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Армия Дании меняет пистолеты. Министерство обороны страны назвало победителя в тендере на поставку новых пистолетов, передает "Warspot" со ссылкой на портал thefirearmblog.com


Пистолет Sig P320 X-Carry.
Источник: sigsauer.com

Новым пистолетом датских военных станет SIG Sauer P320 в модификации X-Carry, ключевой особенностью которой является мушка, которую хорошо видно как в дневное, так и в ночное время. Кроме того, эта версия пистолета оснащается креплением для установки коллиматорного прицела, видоизменённой рукояткой и спусковым крючком. Датская армия получит Sig P320 X-Carry в полноразмерной и компактной модификациях. Ранее пистолеты SIG Sauer P320 для вооружения армии выбрало Минобороны США.

Датская армия тестировала пистолеты Canik TP9 и TP9SF Elite, Glock 17 и Glock 19, SIG Sauer P320 в модификациях Full Size и Compact, а также S&W M&P9 M2.0 и M2.0 Compact. Уже до конца 2019 года Минобороны Дании планирует завершить процедуру закупки.
18.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Дания
США
Компании
Glock GmbH
SIG Sauer

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