ВМС США приступили к испытаниям нового десантного катера

Американская компания Textron Marine and Land Systems приступила к тестированию нового типа катеров на воздушной подушке класса Ship-to-Shore Connector (SSC), передает "Warspot" со ссылкой на сайт Военно-морского института ВМС США

usni.org

Новые десантные катера LCAC 100 внешне мало чем отличаются от Landing Craft Air Lush (LCAC), которые используются американским флотом. При этом катера "сотой" версии будут существенно отличаться от своих предшественников конструктивными доработками.

Катера типа LCAC 100 будут оснащаться двумя двигателями вместо четырёх. При этом ходовые качества и грузоподъёмность катера значительно улучшены. Уменьшилось и количество членов экипажа (с пяти до четырёх человек), при этом рабочая нагрузка на них снизилась благодаря высокому уровню автоматизации.

Первый опытный десантный катер нового типа уже приступил к прохождению испытаний в бухте верфи East New Orleans. В компании Textron Marine and Land Systems указывают, что по завершении тестирования судно в случае необходимости будет доработано, после чего его передадут ВМС США для приёмочных испытаний. Сейчас Textron подписал контракт на производство первых восьми катеров LCAC 100, а также получил аванс на строительство ещё четырёх единиц. Всего военное ведомство намерено закупить 72 десантных катера нового типа, которые будут постепенно заменять устаревающие LCAC.