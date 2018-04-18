В ВВС Казахстана появилась первая женщина-летчик
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Старший летчик-инструктор ВВС Казахстана лейтенант Ардана Ботай совершила свой первый самостоятельный полет, сообщает пресс-служба Минобороны Казахстана.
Cтарший летчик инструктор лейтенант Ардана Ботай в кабине учебно-боевого самолета L-39 Балхашского учебного авиационного центра
Минобороны Казахстана
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"На базе войсковой части 53898 (Балхашский учебный авиационный центр) ВВС Сил воздушной обороны ВС Республики Казахстан старший летчик-инструктор лейтенант Ардана Ботай совершила свой первый самостоятельный вылет на учебно-боевом самолете Л-39", – говорится в релизе.
Минобороны Казахстана
Первое, что мы стремимся привить молодому летному составу – это ответственность, терпение и способность самостоятельно принимать верные решения,
цитирует пресс-служба командира эскадрильи майора Самата Мукаева, готовившего Ардану.
Летчик должен быть уверенным в своих силах и сегодня лейтенант Ботай с этой задачей справилась,
добавил Мукаев.
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18.04.2018
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