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Малазийские военные испытают колесную ББМ "Тигон"

19.04.2018 Военное обозрение 260 0
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Компания Hanwha Defense Systems (Южная Корея) и малазийская AVP Engineering представили на выставке DSA 2018 (Defence Services Asia) бронемашину "Тигон" с колесной формулой 6x6, сообщает ЦАМТО.

Hanwha Defense Systems

Боевая бронированная машина "Тигон" разработана на базе ББМ "Блэк Фокс" 6 компании Hanwha Defense Systems с целью ее продажи на рынках стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

Первоочередная задача компаний – поставка машины военному ведомству Малайзии. В ближайшее время она пройдет испытания в составе сухопутных войск страны.

"ББМ "Тигон" оснащена дизельным двигателем Caterpillar C9.3 мощностью 525 л.с. и автоматической трансмиссией Allison 4500 SP, может развивать максимальную скорость более 110 км/ч по шоссе. Машина обладает улучшенными ходовыми качествами на пересеченной местности по сравнению с "Блэк Фокс", которые эксплуатируются СВ Индонезии. В версии бронетранспортера ББМ обеспечивает перевозку до 11 человек, включая водителя, командира и наводчик", – пишет издание.

Сообщается, что вес новой машины тяжелее "Блэк Фокса" (18 т) на 3-4 тонны (в зависимости от выбранного вооружения). Ее бронирование "обеспечивает повышенный уровень защиты от обстрела из стрелкового оружия, а также от подрывов на минах и самодельных взрывных устройствах".

ББМ может быть оснащена оружием различного вида. На выставке она демонстрируется с дистанционно управляемым модулем с 12,7-мм пулеметом. Машина может быть оснащена другими ДУМВ – с 30-мм автоматической пушкой или 90-мм орудием.
18.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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Страны
Индонезия
Малайзия
Южная Корея
Компании
Allison
Caterpillar

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