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Посчитали - прослезились. В британской армии обнаружили нехватку специалистов

19.04.2018 Военное обозрение 278 0
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Вооруженным силам Соединенного Королевства недостает 8 тысяч военнослужащих, необходимых для выполнения ставящихся правительством задач, сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет британского Национального ревизионного управления (NAO)

http://cyplive.com/

По состоянию на январь 2018 года в британских ВС насчитывается 137 тыс. военнослужащих. Это на 8,2 тыс. (5,7%) меньше установленной цели

– говорится в докладе

Нехватку составляют, среди прочих, 2400 пилотов, 800 инженеров и 700 аналитиков. Помимо этого, требуется повышение подготовки специалистов в сфере противодействия киберугрозам.

Специалисты NAO обнаружили тенденцию в британских ВС, согласно которой количество профессиональных военных, покинувших службу, за год увеличилось с 3,8% до 5,6%. Возможно, это связано с тем, что количество военнослужащих, довольных своей службой, упало с 60% в 2010 году до 42% в 2017 году.

Кроме того, проблемы существуют и в части финансирования. NAO в феврале сообщал, что на запланированное в 2017-2027 годах приобретение вооруженными силами Великобритании военных кораблей, реактивных самолетов и подлодок не хватит 21 млрд фунтов стерлингов
18.04.2018
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Страны
Великобритания

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