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Успешно завершены наземные частотные испытания новейшего топливозаправщика Ил-78М-90А

19.04.2018 ЦАМТО 162 0
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Топливозаправщик Ил-78М-90А
Топливозаправщик Ил-78М-90А.
Источник: facebook / оак

ЦАМТО, 18 апреля. На ульяновском предприятии АО "Авиастар-СП", входящем в Дивизион транспортной авиации ПАО "ОАК", завершены наземные частотные испытания топливозаправщика Ил-78М-90А, результаты которых станут базой для анализа возможных отклонений от норм эксплуатации в течение всего срока службы самолета.

"Успешное завершение очередного этапа испытаний Ил-78М-90А для нас является показателем того, что мы идем в правильном направлении. Мы уверены, что этот конвертируемый самолет будет крайне востребован как в России, так и за рубежом. Его возможности позволяют производить одновременную заправку двух самолетов фронтовой авиации, а с хвостового агрегата возможна заправка самолетов дальней и специальной авиации. В настоящее время воздушное судно находится на летно-испытательной станции для проведения доработок и последующих этапов летных испытаний", – сказал первый заместитель генерального директора ПАО "АК им. С.В.Ильюшина" Павел Черенков.

В свою очередь, заместитель директора по производству изделия Ил-78М-90А АО "Авиастар-СП" Николай Фурцев сообщил, что проведение частотных испытаний – необходимое требование для всех новых модификаций самолетов, которые выпускаются впервые. "Испытания проводились специалистами Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е.Жуковского по заказу ПАО "АК им. С.В.Ильюшина". Согласно программе, все мероприятия в рамках данного этапа выполнены в полном объеме и в положенные сроки", – уточнил он.

Основная цель частотных испытаний – определение собственных форм и частот колебаний конструкции самолета и опор шасси, а также частотных характеристик системы автоматического управления при взаимодействии с упругим самолетом. Во время их проведения на Ил-78М-90А устанавливалось 260 датчиков, а колебания вызывались из 50 точек планера, сообщает пресс-служба АО "Авиастар-СП".
18.04.2018
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Россия
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Ил-78
Компании
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Ил
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ЦАГИ

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