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В Ташкенте состоялось заседание Координационного Комитета по вопросам объединенной системы ПВО СНГ

19.04.2018 ЦАМТО 277 0
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ПВО. Архивное фото
ПВО. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

ЦАМТО, 18 апреля. Основные направления совершенствования и развития объединенной системы ПВО государств-участников СНГ стали одной из тем обсуждения в ходе 48-го заседания Координационного Комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны государств-участников СНГ.

Заседание прошло 17 апреля в столице Республики Узбекистан г.Ташкенте.

В заседании Координационного Комитета приняли участие делегации от министерств обороны Российской Федерации, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, представители объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности, предприятий военно-промышленного комплекса Российской Федерации, руководители базовых организаций государств-участников СНГ в области исследования проблем ПВО и подготовки военных кадров.

Участники заседания обсудили также результаты деятельности Координационного Комитета в 2017 году, особенности и специфику организации и проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки объединенной системы ПВО СНГ в 2018 году, приоритетные исследования в области противовоздушной обороны, а также ряд других вопросов совершенствования и развития объединенной системы ПВО, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
18.04.2018
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