Топливозаправщик Ил-78М-90А успешно прошел наземные частотные испытания в Ульяновске
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Топливозаправщик Ил-78М-90А.
Источник: facebook / оак
Проведенные работы, по словам специалистов, позволят максимально улучшить аэродинамические характеристики новой машины и повысить безопасность полета
УЛЬЯНОВСК, 18 апреля. /ТАСС/. Специалисты авиастроительного завода "Авиастар-СП" успешно завершили наземные частотные испытания новейшего российского топливозаправщика Ил-78М-90А. Испытания проводились специалистами Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н .Е. Жуковского по заказу ПАО "Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина", сообщили в среду в пресс-службе предприятия.
"Успешное завершение очередного этапа испытаний Ил-78М-90А для нас является показателем того, что мы идем в правильном направлении В настоящее время воздушное судно находится на летно-испытательной станции для проведения доработок и последующих этапов летных испытаний", - привели в пресс-службе слова первого заместителя гендиректора ПАО "Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина" Павла Черенкова.
Самолет проверяли вибрацией. Для этого на Ил-78М-90А установили 260 датчиков, а колебания вызывались из 50 точек планера. На предприятии уточнили, что результаты испытаний станут базой для анализа возможных отклонений от норм эксплуатации в течение всего срока службы самолета. Они также позволят максимально улучшить аэродинамические характеристики новой машины и повысить безопасность полета.
Ил-78М-90А станет первым самолетом-заправщиком, производимым в России, до этого все Ил-78 собирались в Узбекистане. Машина позволит производить одновременную заправку двух самолетов фронтовой авиации. С хвостового агрегата возможна заправка самолетов дальней и специальной авиации. При использовании Ил-78М-90А на земле предполагается одновременная заправка четырех самолетов.
Предприятие "Авиастар-СП" (входит в дивизион транспортной авиации ПАО "ОАК") специализируется на производстве транспортных самолетов Ил-76МД-90А, пассажирских самолетов семейства Ту-204, сервисном обслуживании транспортных самолетов Ан-124 "Руслан". На предприятии ведется монтаж интерьеров и отработка систем самолетов семейства Sukhoi Superjet 100, оно также участвует в кооперации по производству нового среднемагистрального самолета МС-21 и Ил-112.
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18.04.2018
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