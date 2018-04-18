Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Топливозаправщик Ил-78М-90А успешно прошел наземные частотные испытания в Ульяновске

19.04.2018 ТАСС 376 0
0
Понравилась новость?
 +3
Топливозаправщик Ил-78М-90А
Топливозаправщик Ил-78М-90А.
Источник: facebook / оак

Проведенные работы, по словам специалистов, позволят максимально улучшить аэродинамические характеристики новой машины и повысить безопасность полета

УЛЬЯНОВСК, 18 апреля. /ТАСС/. Специалисты авиастроительного завода "Авиастар-СП" успешно завершили наземные частотные испытания новейшего российского топливозаправщика Ил-78М-90А. Испытания проводились специалистами Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н .Е. Жуковского по заказу ПАО "Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина", сообщили в среду в пресс-службе предприятия.

"Успешное завершение очередного этапа испытаний Ил-78М-90А для нас является показателем того, что мы идем в правильном направлении В настоящее время воздушное судно находится на летно-испытательной станции для проведения доработок и последующих этапов летных испытаний", - привели в пресс-службе слова первого заместителя гендиректора ПАО "Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина" Павла Черенкова.

Самолет проверяли вибрацией. Для этого на Ил-78М-90А установили 260 датчиков, а колебания вызывались из 50 точек планера. На предприятии уточнили, что результаты испытаний станут базой для анализа возможных отклонений от норм эксплуатации в течение всего срока службы самолета. Они также позволят максимально улучшить аэродинамические характеристики новой машины и повысить безопасность полета.

Ил-78М-90А станет первым самолетом-заправщиком, производимым в России, до этого все Ил-78 собирались в Узбекистане. Машина позволит производить одновременную заправку двух самолетов фронтовой авиации. С хвостового агрегата возможна заправка самолетов дальней и специальной авиации. При использовании Ил-78М-90А на земле предполагается одновременная заправка четырех самолетов.

Предприятие "Авиастар-СП" (входит в дивизион транспортной авиации ПАО "ОАК") специализируется на производстве транспортных самолетов Ил-76МД-90А, пассажирских самолетов семейства Ту-204, сервисном обслуживании транспортных самолетов Ан-124 "Руслан". На предприятии ведется монтаж интерьеров и отработка систем самолетов семейства Sukhoi Superjet 100, оно также участвует в кооперации по производству нового среднемагистрального самолета МС-21 и Ил-112.
18.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Узбекистан
Продукция
Ан-124
Ил-112
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
Ил-78
СуперДжет-100
Ту-204
Компании
Авиастар-СП
Ил
ОАК
ЦАГИ
Проекты
МС-21

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.04 22:42
  • 34
Взялись за старое. Зачем Россия возвращает в строй бронетехнику 60-х
  • 19.04 22:20
  • 76
США обстреляли Дамаск "Томагавками"
  • 19.04 21:33
  • 5
Рогозин: конкурировать с Илоном Маском на рынке ракет-носителей слишком мелко
  • 19.04 21:25
  • 5
"Русский Илон Маск" умер из-за пыток и изнасилований в СИЗО
  • 19.04 21:17
  • 237
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 19.04 20:52
  • 1
Два плюс два
  • 19.04 20:38
  • 2
Предприятия ОПК за последние два года перечислили в различные бюджеты РФ почти полтриллиона рублей средств ГОЗ
  • 19.04 19:58
  • 14
Калашный ряд. Зачем российской армии разнокалиберные автоматы
  • 19.04 19:31
  • 2
Начались поставки "Терминаторов" в российские сухопутные войска
  • 19.04 19:15
  • 13
Для экипировки "Ратник-3" создают новый высокоточный снайперский патрон
  • 19.04 18:24
  • 1
Какое оружие придет на смену "Градам" и "Смерчам"
  • 19.04 18:19
  • 1
Военные новости: военная база Форт Леонард Вуд и 3-D печать на войне
  • 19.04 18:02
  • 2
Новейшую технику, в том числе комплексы "Уран-6" и "Уран-9", покажут на параде 9 мая
  • 19.04 17:29
  • 6
Турбину положили на лопатки
  • 19.04 17:18
  • 1
СМИ: Один "Терминатор" заменит шесть БМП и 40 солдат
другие обсуждаемые темы