Беларусь готова поставить ракетные системы "Полонез" в Азербайджан
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РСЗО "Полонез".
Источник: rg.ru
В нынешнем году Беларусь намерена приступить к выполнению контракта на поставку реактивных систем залпового огня "Полонез" в Азербайджан. Всего на экспорт планируется отправить десять ракетных установок вместе с транспортно-заряжающими машинами, пунктами управления, ракетами и радиолокационными станциями. Об этом сообщает газета "Коммерсант".
По данным источника издания в Минобороны РБ, юридические документы, касающиеся поставок РСЗО, находятся на финальной стадии. Отметим, что дипломатические и военные ведомства двух стран данную информацию не комментируют.
Реактивная система залпового огня "Полонез" была разработана белорусскими оружейниками в кооперации с китайскими инженерами. Ее демонстрация состоялась по время парада Победы 9 мая 2015 года в Минске.
Все элементы боевой установки базируются на колесных шасси минского автозавода МЗКТ-7930 "Астролог", которые могут нести полезную нагрузку массой до 24 тонн. Максимальная скорость базовой машины до 70 км/ч, а запас хода - до 1000 км.
РСЗО "Полонез" вооружен китайскими ракетами типа А-200. По заявлению Минобороны РБ, ракеты калибром 301-мм позволяют наносить удары на расстояние от 50 до 300 километров и обстреливать одновременно восемь целей. Ввиду сравнительно большой дальности ракета оснащается системой наведения, предназначенной для коррекции курса на траектории. Изделие A200 имеет комбинированную систему наведения на основе инерциальной и спутниковой навигационных систем. Вероятное отклонение ракет от цели при стрельбе на максимальные расстояния не превышает 50 метров.
Николай Грищенко
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18.04.2018
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