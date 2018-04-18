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Более 2,5 тыс. человек принимают участие в учениях на Сахалине

19.04.2018 ТАСС 369 0
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Т-72Б3
Танк Т-72Б3 на отборочных соревнованиях на всеармейские соревнования по «Танковому биатлону» и «Суворовскому натиску» на Сергеевском полигоне в Приморском крае.
Источник: rg.ru

Особенностью этой тренировки станет боевая стрельба по морским надводным целям и активное применение беспилотных летательных аппаратов "Орлан"

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Более 2,5 тысячи человек, авиация Тихоокеанского флота (ТОФ) и корабли участвуют в учениях с боевой стрельбой на Сахалине, во время которых военнослужащим, в частности, предстоит оборонять от условного противника побережье. Об этом сообщила в среду пресс-служба Восточного военного округа.

"В рамках контрольной проверки на учебно-тренировочных комплексах Восточного военного округа, дислоцированных на Курильских островах, стартовало тактическое учение с боевой стрельбой. В плановом мероприятии боевой подготовки принимают участие свыше 2,5 тыс. человек, задействовано порядка 800 единиц техники, в частности танки Т-72Б, артиллерийские орудия разного калибра, в том числе САУ "Гвоздика", "Акация", РСЗО "Град", противотанковые орудия "Рапира", минометы, порядка восьми летательных аппаратов (Ми-8АМТШ), три боевых надводных корабля ТОФ", - говорится в сообщении.

Во время практической части учений условному противнику нанесут огневое поражение военнослужащие мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений, их поддержат вертолеты армейской авиации и сил ТОФ. Особенностью учений станет боевая стрельба по морским надводным целям и активное применение беспилотных летательных аппаратов "Орлан". Кроме того, предстоит отработать оборону морского побережья в условиях действия сил специального назначения потенциального противника.
18.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
2С3 Акация
Гвоздика
Град РСЗО
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