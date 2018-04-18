Более 2,5 тыс. человек принимают участие в учениях на Сахалине
|
|
Танк Т-72Б3 на отборочных соревнованиях на всеармейские соревнования по «Танковому биатлону» и «Суворовскому натиску» на Сергеевском полигоне в Приморском крае.
Источник: rg.ru
Особенностью этой тренировки станет боевая стрельба по морским надводным целям и активное применение беспилотных летательных аппаратов "Орлан"
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Более 2,5 тысячи человек, авиация Тихоокеанского флота (ТОФ) и корабли участвуют в учениях с боевой стрельбой на Сахалине, во время которых военнослужащим, в частности, предстоит оборонять от условного противника побережье. Об этом сообщила в среду пресс-служба Восточного военного округа.
"В рамках контрольной проверки на учебно-тренировочных комплексах Восточного военного округа, дислоцированных на Курильских островах, стартовало тактическое учение с боевой стрельбой. В плановом мероприятии боевой подготовки принимают участие свыше 2,5 тыс. человек, задействовано порядка 800 единиц техники, в частности танки Т-72Б, артиллерийские орудия разного калибра, в том числе САУ "Гвоздика", "Акация", РСЗО "Град", противотанковые орудия "Рапира", минометы, порядка восьми летательных аппаратов (Ми-8АМТШ), три боевых надводных корабля ТОФ", - говорится в сообщении.
Во время практической части учений условному противнику нанесут огневое поражение военнослужащие мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений, их поддержат вертолеты армейской авиации и сил ТОФ. Особенностью учений станет боевая стрельба по морским надводным целям и активное применение беспилотных летательных аппаратов "Орлан". Кроме того, предстоит отработать оборону морского побережья в условиях действия сил специального назначения потенциального противника.
|
18.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
25.12.2017 Оружие-2017: какую технику получила армия России
28.08.2017 Российско-монгольские военные учения "Селенга". Досье
23.12.2016 Чем вооружилась армия России в 2016 году
06.02.2013 Беларусь под надежной защитой
25.06.2012 Оружие России: 67 лет спустя
19.04.2018 В масштабных учениях на Курилах участвуют более 2,5 тысячи военных ВВО
17.04.2018 В Бурятии военнослужащих подняли по учебной тревоге
27.03.2018 Около четырех тысяч военных ВВО примут участие в учениях в Забайкалье