Шесть штурмовиков Су-25СМ3 пополнили авиачасть на Кубани



Штурмовик Су-25СМ3.

Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив Штурмовик Су-25СМ3.Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив

В модернизированных самолетах усовершенствовали систему наведения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 апреля. /ТАСС/. Новейшие штурмовики Су-25СМ3 поступили в одну из авиационных частей 4 армии ВВС и ПВО, базирующуюся на Кубани. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев.

"Шесть новейших штурмовиков Су-25СМ3 прилетели в авиачасть ЮВО с аэродрома завода-изготовителя, преодолев 800 километров", - отметил Астафьев.

Представители инженерно-технических служб авиационной части в Краснодарском крае уже проверили готовность всех агрегатов и механизмов новых самолетов к эксплуатации в заданных режимах.

Астафьев напомнил, что в модернизированном Су-25СМ3, в частности, усовершенствованная система наведения, способная выполнять запуск ракет или сброс авиабомбы, находясь на значительном удалении от заданной цели.