Шесть штурмовиков Су-25СМ3 пополнили авиачасть на Кубани
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Штурмовик Су-25СМ3.
Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив
В модернизированных самолетах усовершенствовали систему наведения
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 апреля. /ТАСС/. Новейшие штурмовики Су-25СМ3 поступили в одну из авиационных частей 4 армии ВВС и ПВО, базирующуюся на Кубани. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев.
"Шесть новейших штурмовиков Су-25СМ3 прилетели в авиачасть ЮВО с аэродрома завода-изготовителя, преодолев 800 километров", - отметил Астафьев.
Представители инженерно-технических служб авиационной части в Краснодарском крае уже проверили готовность всех агрегатов и механизмов новых самолетов к эксплуатации в заданных режимах.
Астафьев напомнил, что в модернизированном Су-25СМ3, в частности, усовершенствованная система наведения, способная выполнять запуск ракет или сброс авиабомбы, находясь на значительном удалении от заданной цели.
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18.04.2018
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NANOBOT
1111
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№3
19.04.2018 13:39
"Новейшие..." - их все-таки выпускают или модернизируют до СМ3 ?
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Сергей-82
12841
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№4
19.04.2018 13:44
Цитата, NANOBOT сообщ. №3модерн
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