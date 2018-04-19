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Шесть штурмовиков Су-25СМ3 пополнили авиачасть на Кубани

19.04.2018 ТАСС 680 4
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Штурмовик Су-25СМ3
Штурмовик Су-25СМ3.
Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив

В модернизированных самолетах усовершенствовали систему наведения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 апреля. /ТАСС/. Новейшие штурмовики Су-25СМ3 поступили в одну из авиационных частей 4 армии ВВС и ПВО, базирующуюся на Кубани. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев.

"Шесть новейших штурмовиков Су-25СМ3 прилетели в авиачасть ЮВО с аэродрома завода-изготовителя, преодолев 800 километров", - отметил Астафьев.

Представители инженерно-технических служб авиационной части в Краснодарском крае уже проверили готовность всех агрегатов и механизмов новых самолетов к эксплуатации в заданных режимах.

Астафьев напомнил, что в модернизированном Су-25СМ3, в частности, усовершенствованная система наведения, способная выполнять запуск ракет или сброс авиабомбы, находясь на значительном удалении от заданной цели.
18.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
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  • В новости упоминаются
Продукция
Су-25
Компании
Минoбороны РФ

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  • Комментарии
Комментариев 4, отображено с 1 по 4
RU
Сергей-82
12841
№1
19.04.2018 05:15
Наконец то,долго ждали.
+1
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RU
Враг
8433
№2
19.04.2018 10:34
А что там с Сирией? Долетели?
+1
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RU
NANOBOT
1111
№3
19.04.2018 13:39
"Новейшие..." - их все-таки выпускают или модернизируют до СМ3 ?
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RU
Сергей-82
12841
№4
19.04.2018 13:44
Цитата, NANOBOT сообщ. №3
модерн
0
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