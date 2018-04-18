Минобороны РФ испытало новую колесную технику и гусеничные транспортеры на Крайнем Севере



Юрий Борисов.

Источник: © Егор Алеев/ТАСС Юрий Борисов.Источник: © Егор Алеев/ТАСС

Испытания проводились в марте в районе поселка Печенга Мурманской области

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Минобороны России испытало новую колесную технику и гусеничные транспортеры на Крайнем Севере, заявил заместитель министра обороны Юрий Борисов.

"Колесная техника Брянского автомобильного завода и двухзвенные гусеничные тягачи Горьковского и Избербашского заводов выдержали испытания и подтвердили свои эксплуатационные характеристики в условиях экстремальных температур Крайнего Севера и снежной целины", - сказал Борисов на едином дне приемки военной продукции.

Кроме того, подтверждена способность обеспечивать автономность и поддержание микроклимата в обитаемых отделениях, а также возможность движения по глубокому снегу, добавил Борисов.

Как уточнил замглавы военного ведомства, испытания проводились в марте в природно-климатических условиях Кольского полуострова в районе поселка Печенга Мурманской области.