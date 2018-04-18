Минобороны РФ испытало новую колесную технику и гусеничные транспортеры на Крайнем Севере
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Юрий Борисов.
Источник: © Егор Алеев/ТАСС
Испытания проводились в марте в районе поселка Печенга Мурманской области
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Минобороны России испытало новую колесную технику и гусеничные транспортеры на Крайнем Севере, заявил заместитель министра обороны Юрий Борисов.
"Колесная техника Брянского автомобильного завода и двухзвенные гусеничные тягачи Горьковского и Избербашского заводов выдержали испытания и подтвердили свои эксплуатационные характеристики в условиях экстремальных температур Крайнего Севера и снежной целины", - сказал Борисов на едином дне приемки военной продукции.
Кроме того, подтверждена способность обеспечивать автономность и поддержание микроклимата в обитаемых отделениях, а также возможность движения по глубокому снегу, добавил Борисов.
Как уточнил замглавы военного ведомства, испытания проводились в марте в природно-климатических условиях Кольского полуострова в районе поселка Печенга Мурманской области.
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18.04.2018
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