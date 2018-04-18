ВМФ получил в первом квартале атомную подлодку, три корабля и 46 ракет "Калибр"
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Кадры летных испытаний судна тылового обеспечения "Эльбрус" проекта 23120.
Источник: http://www.nordsy.spb.ru/
Кроме того, силы военно-морского флота пополнили два вертолета
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Военно-морской флот России получил в первом квартале 2018 года атомную подлодку, три корабля, два вертолета и почти 50 ракет "Калибр", сообщил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.
"В интересах Военно-морского флота приняты прошедший ремонт ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 667БДРМ "Тула", три корабля и судна обеспечения вспомогательного флота, два вертолета, 46 крылатых ракет оперативно-тактического назначения "Калибр", - сказал Борисов на едином дне приемки военной продукции.
Он уточнил, что в Мурманске принято в состав флота судно тылового обеспечения проекта 23120 "Эльбрус", изготовленное на судостроительном заводе "Северная верфь", а очередная партия крылатых ракет морского базирования "Калибр" готова к отгрузке на опытном конструкторском бюро "Новатор" в Екатеринбурге.
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18.04.2018
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