ВМФ получил в первом квартале атомную подлодку, три корабля и 46 ракет "Калибр"



Кадры летных испытаний судна тылового обеспечения "Эльбрус" проекта 23120.

Источник: http://www.nordsy.spb.ru/ Кадры летных испытаний судна тылового обеспечения "Эльбрус" проекта 23120.Источник: http://www.nordsy.spb.ru/

Кроме того, силы военно-морского флота пополнили два вертолета

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Военно-морской флот России получил в первом квартале 2018 года атомную подлодку, три корабля, два вертолета и почти 50 ракет "Калибр", сообщил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.

"В интересах Военно-морского флота приняты прошедший ремонт ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 667БДРМ "Тула", три корабля и судна обеспечения вспомогательного флота, два вертолета, 46 крылатых ракет оперативно-тактического назначения "Калибр", - сказал Борисов на едином дне приемки военной продукции.

Он уточнил, что в Мурманске принято в состав флота судно тылового обеспечения проекта 23120 "Эльбрус", изготовленное на судостроительном заводе "Северная верфь", а очередная партия крылатых ракет морского базирования "Калибр" готова к отгрузке на опытном конструкторском бюро "Новатор" в Екатеринбурге.