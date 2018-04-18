ВКС РФ получили в первом квартале 20 новых самолетов и 30 вертолетов

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Источник: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков ВСК РФ.Источник: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Также войска получили три радиолокационные станции и более 4 тыс. авиабомб

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) России получили в первом квартале 2018 года 20 новых самолетов и 30 вертолетов, заявил заместитель министра обороны России Юрий Борисов.

"В интересах Воздушно-космических сил поставлено 20 новых и четыре отремонтированных самолета, 30 новых и три прошедших ремонт вертолета, три радиолокационные станции, более 4 тыс. авиационных бомб", - сказал он на едином дне приемки военной продукции.

В частности, Новосибирским авиационным заводом в феврале поставлены досрочно два истребителя-бомбардировщика Су-34, еще два самолета изготовлены, прошли все виды испытаний и готовы к передаче в войска, добавил Борисов.

Кроме того, Минобороны приняло изготовленные на Иркутском авиационном заводе четыре двухместных истребителя Су-30СМ и семь военно-транспортных вертолетов Ми-8АМТШ, произведенных Улан-Удэнским авиационным заводом, отметил замминистра.