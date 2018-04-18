Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

ВКС РФ получили в первом квартале 20 новых самолетов и 30 вертолетов

19.04.2018 ТАСС 443 0
0
Понравилась новость?
 0
ВСК РФ
ВСК РФ.
Источник: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Также войска получили три радиолокационные станции и более 4 тыс. авиабомб

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) России получили в первом квартале 2018 года 20 новых самолетов и 30 вертолетов, заявил заместитель министра обороны России Юрий Борисов.

"В интересах Воздушно-космических сил поставлено 20 новых и четыре отремонтированных самолета, 30 новых и три прошедших ремонт вертолета, три радиолокационные станции, более 4 тыс. авиационных бомб", - сказал он на едином дне приемки военной продукции.

В частности, Новосибирским авиационным заводом в феврале поставлены досрочно два истребителя-бомбардировщика Су-34, еще два самолета изготовлены, прошли все виды испытаний и готовы к передаче в войска, добавил Борисов.

Кроме того, Минобороны приняло изготовленные на Иркутском авиационном заводе четыре двухместных истребителя Су-30СМ и семь военно-транспортных вертолетов Ми-8АМТШ, произведенных Улан-Удэнским авиационным заводом, отметил замминистра.
18.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ми-8
Ми-8АМТ
Су-30
Су-34
Компании
ИАЗ
Минoбороны РФ
НАЗ Чкалова
У-УАЗ
Персоны
Борисов Юрий

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.04 22:42
  • 34
Взялись за старое. Зачем Россия возвращает в строй бронетехнику 60-х
  • 19.04 22:20
  • 76
США обстреляли Дамаск "Томагавками"
  • 19.04 21:33
  • 5
Рогозин: конкурировать с Илоном Маском на рынке ракет-носителей слишком мелко
  • 19.04 21:25
  • 5
"Русский Илон Маск" умер из-за пыток и изнасилований в СИЗО
  • 19.04 21:17
  • 237
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 19.04 20:52
  • 1
Два плюс два
  • 19.04 20:38
  • 2
Предприятия ОПК за последние два года перечислили в различные бюджеты РФ почти полтриллиона рублей средств ГОЗ
  • 19.04 19:58
  • 14
Калашный ряд. Зачем российской армии разнокалиберные автоматы
  • 19.04 19:31
  • 2
Начались поставки "Терминаторов" в российские сухопутные войска
  • 19.04 19:15
  • 13
Для экипировки "Ратник-3" создают новый высокоточный снайперский патрон
  • 19.04 18:24
  • 1
Какое оружие придет на смену "Градам" и "Смерчам"
  • 19.04 18:19
  • 1
Военные новости: военная база Форт Леонард Вуд и 3-D печать на войне
  • 19.04 18:02
  • 2
Новейшую технику, в том числе комплексы "Уран-6" и "Уран-9", покажут на параде 9 мая
  • 19.04 17:29
  • 6
Турбину положили на лопатки
  • 19.04 17:18
  • 1
СМИ: Один "Терминатор" заменит шесть БМП и 40 солдат
другие обсуждаемые темы