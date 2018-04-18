В Минобороны заявили о штатной работе трех выведенных в этом году спутников



Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" на космодроме Восточный.

Источник: © Донат Сорокин/ТАСС Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" на космодроме Восточный.Источник: © Донат Сорокин/ТАСС

Отмечается, что "цели пусков достигнуты"

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Три военных спутника выведены на орбиту в первом квартале этого года, все они работают штатно, заявил заместитель министра обороны России Юрий Борисов.

"В рамках выполнения программы запусков в первом квартале 2018 года расчетами Воздушно-космических сил было обеспечено два пуска ракет-носителей "Союз" с выводом на орбиту трех космических аппаратов. Цели пусков достигнуты, аппаратура работает в штатном режиме", - сказал Борисов на едином дне приемки военной продукции.