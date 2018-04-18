В Минобороны заявили о штатной работе трех выведенных в этом году спутников
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Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" на космодроме Восточный.
Источник: © Донат Сорокин/ТАСС
Отмечается, что "цели пусков достигнуты"
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Три военных спутника выведены на орбиту в первом квартале этого года, все они работают штатно, заявил заместитель министра обороны России Юрий Борисов.
"В рамках выполнения программы запусков в первом квартале 2018 года расчетами Воздушно-космических сил было обеспечено два пуска ракет-носителей "Союз" с выводом на орбиту трех космических аппаратов. Цели пусков достигнуты, аппаратура работает в штатном режиме", - сказал Борисов на едином дне приемки военной продукции.
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18.04.2018
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