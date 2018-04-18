В Ростовской области достроили военный городок для 150-й мотострелковой дивизии
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Источник: function.mil.ru
На его территории будет офицерское общежитие на 120 человек и четыре общежития для личного состава на 200 мест каждое
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Строительство объектов военного городка Кузьминский в Ростовской области для размещения 150-й мотострелковой дивизии завершено. Об этом в среду доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу наедином дне приемки продукции командир 381-го артиллерийского полка соединения полковник Вячеслав Рыжов.
"В рамках развития инфраструктуры военного городка для размещения подразделений 150-й мотострелковой дивизии завершено строительство здания штаба для обеспечения повседневной деятельности и управления личным составом, офицерское общежитие на 120 человек и четыре общежития для размещения личного состава емкостью 200 мест каждое", - доложил Рыжов.
По его словам, завершены работы по внутриплощадочным дорогам и инженерным сетям, объекты военного городка подключены к коммунальным сетям, энергоснабжение осуществляется в полной мере. Кроме того, построены пункт питания, строевой плац, ограждение, выполнено благоустройство территории, возведены тенто-мобильные устройства различного назначения.
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18.04.2018
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