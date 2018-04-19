Более 6 тыс. квартир получат российские военные в 2018 году



Ключи от квартиры.

Источник: © Fotolia / Anna Baburkina Ключи от квартиры.Источник: © Fotolia / Anna Baburkina

В Минобороны отметили, что всего по стране "предусмотрено введение в эксплуатацию 76 объектов жилищной инфраструктуры"

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие российской армии в 2018 году получат свыше 6 тыс. квартир. Об этом доложил в среду министру обороны РФ Сергею Шойгу на едином дне приемки продукции замглавы военного ведомства Тимур Иванов.

"В текущем году по всей территории страны предусмотрено введение в эксплуатацию 76 объектов жилищной инфраструктуры, что позволит передать под заселение более 6 тыс. квартир и более 1,1 тыс. мест в общежитиях", - сказал Иванов.

"Мы приступили к созданию военного инновационного технополиса "Эра", первая очередь объектов будет сдана к 1 сентября 2018 года", - доложил замглавы военного ведомства.

Он также сообщил, что продолжается наращивание темпов строительства объектов Каспийской флотилии, до конца года будет завершена реконструкция аэродрома Бельбек в Крым.

Иванов напомнил, что за пять последних лет были сданы в эксплуатацию объекты пяти высших военных учебных заведений и 12 заведений довузовского образования. В частности, в сжатые сроки были построены три президентских кадетских училища, три нахимовских военно-морских училища, три школы для одаренных детей. "К 1 сентября будет завершено строительство объектов Санкт-Петербургского Нахимовского военно-морского училища, 104-х зданий и сооружений семи высших военных учебных заведений и девяти учебных заведений довузовского образования", - доложил замглавы военного ведомства.