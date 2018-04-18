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Штурмовую авиацию ЮВО пополнили новейшие Су-25СМ3

19.04.2018 РИА Новости 214 0
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Штурмовики Су-25СМ3. Архивное фото
Штурмовики Су-25СМ3. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 апр - РИА Новости. Штурмовую авиацию Южного военного округа пополнили шесть новейших глубоко модернизированных Су-25СМ3, сообщил журналистам начальник пресс-службы округа Вадим Астафьев.

"Самолеты прибыли в одну из авиационных частей 4 армии ВВС и ПВО, базирующуюся на Кубани, пролетев более 800 километров", - сказал он.

Усовершенствованный Су-25СМ3, используя модернизированную систему наведения, может выполнять запуск ракет или сброс авиабомбы, даже находясь на значительном удалении от заданной цели, или из-за облаков. Все, что требуется пилоту самолета - точные координаты объекта.

Представителями инженерно-технических служб авиационной части проверена готовность всех агрегатов и механизмов Су-25СМ3 к эксплуатации в заданных режимах, отмечается в сообщении.
18.04.2018
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  • В новости упоминаются
Продукция
Су-25
Компании
Минoбороны РФ

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