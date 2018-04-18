Ростех досрочно передал Минобороны РФ партию вертолетов Ми-8АМТШ
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Десантно-штурмовой вертолет Ми-8АМТШ.
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ru/uuaz/
Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) в рамках Единого дня приемки военной продукции передал государственному заказчику семь военно-транспортных вертолетов Ми-8АМТШ. Все машины досрочно изготовлены на Улан-Удэнском авиационном заводе (У-УАЗ) в рамках государственного оборонного заказа.
Вертолеты успешно прошли все виды испытаний, предусмотренные условиями государственного контракта и технической документацией. Военное представительство провело контроль качества и отработки составных частей вертолетов в агрегатно-механическом и сборочном производстве завода, а также осмотрело собранные машины в требуемой комплектации в цехе окончательной сборки с проверкой работоспособности всех систем, включая средства спасения экипажа. Кроме того, вертолеты прошли испытания на летно-испытательной станции и в настоящее время готовы для передачи в эксплуатирующие организации. Об этом в режиме видеоконференции с Национальным центром управления обороной государства министру обороны РФ Сергею Шойгу доложил управляющий директор У-УАЗ Леонид Белых.
"Обновление вертолетного парка государственных заказчиков и обеспечение эксплуатации вертолетов на протяжении всего жизненного цикла является
для холдинга "Вертолеты России" приоритетной задачей. Серийно выпускаемые
на Улан-Удэнском авиационном заводе вертолеты получили высокую оценку
со стороны Министерства обороны Российской Федерации и других федеральных органов исполнительной власти", - заявил заместитель генерального директора холдинга "Вертолеты России" по продажам военной вертолетной техники Владислав Савельев.
"На основании анализа опыта эксплуатации вертолетов в войсковых частях проводится постоянная работа по совершенствованию конструкции вертолета, улучшению его технических характеристик и возможностей. В интересах Минобороны на предприятии выпускается качественная и надежная вертолетная техника, которая хорошо зарекомендовала себя, в том числе в боевых действиях", – отметил управляющий директор АО "У-УАЗ" Леонид Белых.
Военно-транспортные вертолеты Ми-8АМТШ - одни из самых современных и оснащенных вертолетов типа Ми-8/171. Они способны перевозить до 4000 кг грузов внутри фюзеляжа или крупногабаритных грузов массой до 4000 кг на внешней подвеске. Широкий набор средств вооружения и системы повышения боевой живучести позволяют эффективно решать поставленные задачи. Вертолеты могут быть использованы для проведения поисково-спасательных и медико-эвакуационных операций, а также для выполнения специальных задач.
Вертолеты Ми-8АМТШ оборудованы современным пилотажно-навигационным оборудованием и комплексом связи, их светотехническое оборудование адаптировано для использования очков ночного видения, что позволяет выполнять полеты в ночных условиях на малых и предельно-малых высотах, а также совершать взлеты и посадки с необозначенных площадок.
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18.04.2018
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