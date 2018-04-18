Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности указывает на возможность создания в Сирии эффективной системы ПВО при помощи России
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Виктор Бондарев.
Источник: https://www.pnp.ru/
Москва. 18 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев высказал мнение, что сейчас есть возможность создать в Сирии эффективную противовоздушную обороны при помощи России.
"Подчеркну, что создание в Сирии эшелонированной, высокоэффективной противовоздушной обороны, способной обеспечить прикрытие военных и гражданских объектов от ударов, при помощи России возможно уже сейчас. Полагаю, что наличие высокоэффективного оборонительного вооружения в арсенале любой суверенной страны отрезвит горячие головы не только натовских военных и генералов", - сказал В.Бондарев в среду на пленарном заседании Совета Федерации.
Он напомнил, что по заявлению Генштаба РФ не допустить воздушных ударов на территории Сирии можно путем поставок в эту страну современных средств ПВО, таких как С-300, а также за счет расширения базы подготовки высококлассных специалистов для эксплуатации обслуживания зенитных ракетных систем.
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18.04.2018
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