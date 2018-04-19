Россия удерживает второе место на рынке продажи оружия - Рогозин
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Дмитрий Рогозин и Денис Мантуров.
Источник: kremlin.ru
Москва. 18 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия, несмотря на западные санкции, по-прежнему занимает второе место на планете по продажам оружия, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин.
"Мы по-прежнему являемся вторыми и удерживаем эту позицию, несмотря на незаконные санкции и попытки недобросовестной конкуренции с нами на рынках продажи оружия", - сказал Д.Рогозин на коллегии Минпромторга в среду.
"Несмотря на санкции, министерству промышленности и торговли и другим нашим структурам, которые отвечают за развитие оборонно-промышленного комплекса, удалось сохранить высокий уровень в сфере военно-технического сотрудничества", - подчеркнул вице-премьер.
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18.04.2018
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Олег Бахарев
2099
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№2
19.04.2018 13:58
На самом деле наше оружие лучше и дешевле американского, просто не все страны могут позволить его закупать по политическим соображениям. Но стоит американским ежовым рукавицам ослабить хватку на горле своих "друзей" и рынок американского оружия рухнет как гнилой карточный домик.
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