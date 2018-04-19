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Россия удерживает второе место на рынке продажи оружия - Рогозин

19.04.2018 Интерфакс-АВН 754 2
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Дмитрий Рогозин и Денис Мантуров
Дмитрий Рогозин и Денис Мантуров.
Источник: kremlin.ru

Москва. 18 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия, несмотря на западные санкции, по-прежнему занимает второе место на планете по продажам оружия, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

"Мы по-прежнему являемся вторыми и удерживаем эту позицию, несмотря на незаконные санкции и попытки недобросовестной конкуренции с нами на рынках продажи оружия", - сказал Д.Рогозин на коллегии Минпромторга в среду.

"Несмотря на санкции, министерству промышленности и торговли и другим нашим структурам, которые отвечают за развитие оборонно-промышленного комплекса, удалось сохранить высокий уровень в сфере военно-технического сотрудничества", - подчеркнул вице-премьер.
18.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Персоны
Рогозин Дмитрий

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
№1
antonkirilov
Удалено 2018.04.19 14:19 / Спам
RU
Олег Бахарев
2099
№2
19.04.2018 13:58
На самом деле наше оружие лучше и дешевле американского, просто не все страны могут позволить его закупать по политическим соображениям. Но стоит американским ежовым рукавицам ослабить хватку на горле своих "друзей" и рынок американского оружия рухнет как гнилой карточный домик.
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