Россия удерживает второе место на рынке продажи оружия - Рогозин



Дмитрий Рогозин и Денис Мантуров.

Источник: kremlin.ru Дмитрий Рогозин и Денис Мантуров.Источник: kremlin.ru

Москва. 18 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия, несмотря на западные санкции, по-прежнему занимает второе место на планете по продажам оружия, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

"Мы по-прежнему являемся вторыми и удерживаем эту позицию, несмотря на незаконные санкции и попытки недобросовестной конкуренции с нами на рынках продажи оружия", - сказал Д.Рогозин на коллегии Минпромторга в среду.

"Несмотря на санкции, министерству промышленности и торговли и другим нашим структурам, которые отвечают за развитие оборонно-промышленного комплекса, удалось сохранить высокий уровень в сфере военно-технического сотрудничества", - подчеркнул вице-премьер.