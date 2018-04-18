Секретный Объект 292 с 152-мм пушкой мог стать "Абрамскапутом"

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Перед самым распадом СССР в отечественных конструкторских бюро было создано несколько уникальных боевых машин, одной из которых является ленинградский танк "Объект 292". Эта разработка считалась секретной, и почти полтора десятилетия о ней практически ничего не было известно.

На этот танк, который стал дальнейшим развитием Т-80, было установлено 152,4-мм гладкоствольное орудие высокой баллистики. Мощная пушка, которой даже сейчас по силам без труда расправиться с самыми совершенными версиями американского "Абрамса", германского "Леопарда" и другими бронированными монстрами НАТО, была создана на Пермском машиностроительном заводе.

Испытания танка, получившего обозначение Объект 292, начались в начале 1991 года на Ржевском полигоне.

По мнению создателей танка, на базе модернизированной "восьмидесятки" вполне можно было создать танк нового поколения. Например, тогда был разработан и испытан газотурбинный двигатель мощностью в 1500 л.с., который придал бы новой боевой машине уникальные характеристики подвижности.

На подходе были комплексы активной защиты, современная система управления огнем с тепловизором, информационно-управляющая система.

Если бы не прекращение финансирования, то ленинградский "Абрамскапут" успешно прошел бы испытания и мог быть принят на вооружение уже в первой половине 90-х гг. Но, как говорится, история, в том числе и танкостроения, не имеет сослагательного наклонения.

В настоящее время этот долгое время остававшийся секретным танк демонстрируется в подмосковной Кубинке. Машина - на ходу и регулярно восхищает своей мощью гостей Музея бронетанковой техники и вооружения.

Лев Романов