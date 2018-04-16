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Истребители-перехватчики МиГ-31 поразили условного противника в Арктике

18.04.2018 ТАСС 252 0
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МиГ-31БМ
МиГ-31БМ.
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

В учениях приняли участие более 20 летчиков-истребителей

ТАСС, 16 апреля. Нападение условного противника в Арктике отразили перехватчики МиГ-31. Как сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1-го ранга Вадим Серга, летчики смешанного авиаполка флота приняли участие в учениях недалеко от воздушных границ России.

"В воздух было поднято четыре звена бомбардировщиков Су-24 в обеспечении истребителей-перехватчиков МиГ-31. Более 20 летчиков-истребителей отработали обнаружение условного противника, захват цели и ее поражение как днем, так и ночью. Запуски воздушных мишеней осуществлялись вблизи границ воздушного пространства России", - сообщил Серга.

В ходе маневров летчики потренировались защищать границы страны над Баренцевом морем с высоты более 6 тыс. метров. В качестве воздушных мишеней применялись авиационные бомбы в виде гирлянды со светящимися элементами. Их сбрасывали Су-24. После обнаружения условных нарушителей воздушной границы летчики МиГ-31 пустили ракеты по целям.
16.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-31
Су-24
Проекты
Арктика
Военные учения
СФ

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