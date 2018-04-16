Истребители-перехватчики МиГ-31 поразили условного противника в Арктике



МиГ-31БМ.

Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС МиГ-31БМ.Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

В учениях приняли участие более 20 летчиков-истребителей

ТАСС, 16 апреля. Нападение условного противника в Арктике отразили перехватчики МиГ-31. Как сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1-го ранга Вадим Серга, летчики смешанного авиаполка флота приняли участие в учениях недалеко от воздушных границ России.

"В воздух было поднято четыре звена бомбардировщиков Су-24 в обеспечении истребителей-перехватчиков МиГ-31. Более 20 летчиков-истребителей отработали обнаружение условного противника, захват цели и ее поражение как днем, так и ночью. Запуски воздушных мишеней осуществлялись вблизи границ воздушного пространства России", - сообщил Серга.

В ходе маневров летчики потренировались защищать границы страны над Баренцевом морем с высоты более 6 тыс. метров. В качестве воздушных мишеней применялись авиационные бомбы в виде гирлянды со светящимися элементами. Их сбрасывали Су-24. После обнаружения условных нарушителей воздушной границы летчики МиГ-31 пустили ракеты по целям.