Новейший корабль ПМО "Иван Антонов" проекта 12700 будет спущен на воду на СНСЗ 25 апреля



Базовый тральщик пр.12700, ЗХИ, лето 2016г.

Источник: http://forums.airbase.ru/ Базовый тральщик пр.12700, ЗХИ, лето 2016г.Источник: http://forums.airbase.ru/

ЦАМТО, 17 апреля. Новейший корабль противоминной обороны (ПМО) "Иван Антонов" проекта 12700 будет спущен на воду в Санкт-Петербурге 25 апреля, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

"25 апреля в Санкт-Петербурге на ОАО "Средне-Невский судостроительный завод" состоится торжественная церемония спуска на воду новейшего корабля противоминной обороны проекта 12700 для ВМФ России "Иван Антонов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что свое название корабль получил в честь прославленного снайпера-балтийца, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза мичмана Ивана Антонова.

"Иван Антонов" будет отличаться улучшенными характеристиками, а также архитектурой корпуса от головного корабля этого проекта "Александр Обухов".

Корабли противоминной обороны проекта 12700 предназначены для борьбы с морскими минами, в том числе и с новыми, так называемыми "умными морскими минами", которые корабль ПМО типа "Иван Антонов" может обнаруживать как в воде, так и в морском грунте. По оценке Главного командования ВМФ России, корабли ПМО нового поколения проекта 12700 существенно усилят потенциал и эффективность минно-тральных сил флотов ВМФ России, отмечает агентство.