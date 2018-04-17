Россия для поддержания международной стабильности готова сотрудничать со всеми странами, независимо от их военно-политического статуса - Совбез
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Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совбеза РФ. 30 мая 2017. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Дружинин
Москва. 17 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Участники 9-й международной встречи высоких представителей по безопасности в Сочи обсудят возросший конфликтный потенциал в международных отношениях, сообщили "Интерфаксу-АВН" в пресс-службе Совбеза РФ.
Главная тема международной встречи высоких представителей по безопасности, которая пройдет 24-26 апреля в Сочи, будет звучать как "Очаги международной напряженности: от конфликта к диалогу", сообщили в пресс-службе.
"Предлагая основную тему конференции, её участники исходили из того, что непредсказуемость и конфликтный потенциал в международных отношениях заметно возросли", - отметили в пресс-службе.
"Российская Федерация в свою очередь подтверждает готовность сотрудничать со всеми государствами, независимо от их военно-политического статуса, экономического потенциала, географического положения или культурных особенностей для поддержания международного мира и стабильности", - подчеркнули в пресс-службе.
РФ представит секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. В пленарных заседаниях также примут участие представители МИД, МВД, ФСБ, других федеральных ведомств России.
Во встрече также примут участие помощники и советники президентов и премьер-министров по национальной безопасности, руководители спецслужб различных государств.
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17.04.2018
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