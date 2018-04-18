Индия, возможно, выбрала Россию в качестве партнера по строительству шести неатомных подлодок проекта 75i стоимостью $10 млрд - СМИ
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Подводная лодка "Амур-1650".
Источник: ОАО "ЦКБ МТ "Рубин"
Москва. 17 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - В ходе завершившейся 14 апреля оборонной выставки DefExpo India 2018 "Рособоронэкспорт" и индийская компания L&T подписали меморандум о понимании при планируемом Нью-Дели строительстве в Индии шести неатомных подводных лодок проекта 75i, сообщает специализированный сайт indiandefense.news.
"Среди документов, недавно подписанных в ходе выставки в Ченнаи, был меморандум о понимании, подписанный между L&T и российским государственным спецэкспортером "Рособоронэкспорт", о строительстве подлодок проекта 75i", - говорится в сообщении.
Издание приводит слова представителя Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБМТ) Андрея Баранова, согласно которому прототипом для индийских лодок может быть российский проект "Амур-1650".
Они будут носителями торпедного оружия и российско-индийских крылатых ракет "БраМос". Предполагается, что водоизмещение лодок будет менее 3 тысяч тонн.
В "Рособоронэкспорте", куда обратился "Интерфакс-АВН", не стали комментировать сообщение индийских СМИ.
12 апреля в Ченнаи заместитель главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов сообщил журналистам, что Россия и Индия обсуждают совместную разработку неатомных субмарин проекта 75i.
"Мы передали соответствующие предложения индийской стороне и ожидаем ответа", - заявил В.Дрожжов.
"Это новый подход - мы уходим от взаимодействия по передаче лицензии, мы предлагаем нашим индийским партнерам взаимодействие, связанное непосредственно с разработкой этого проекта на территории Индии", - сказал замглавы ФСВТС России.
По его словам, это должна быть совместная разработка индийско-российской подлодки, производство головного корабля и дальнейшая полная передача всех технологий индийской стороне, чтобы она могла самостоятельно производить эти лодки.
"То есть, это будет полностью индийский проект с участием российских специалистов", - подчеркнул В.Дрожжов.
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17.04.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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gerrfrost
3568
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№1
18.04.2018 10:21
Цитата, q
Индия, возможно, выбрала Россию в качестве партнера по строительству шести неатомных подлодок проекта 75i стоимостью $10 млрд - СМИО, це гарно, как говорят не братья...
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unwide
912
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№2
18.04.2018 10:32
Цитата, gerrfrost сообщ. №1
О, це гарно, как говорят не братья...
Не, это пока не подтвержденные конкретными соглашениями домыслы, а упомянутые "меморандумы о понимании" там (в Индии) принято подписывать со всеми подряд. В целом, наши шансы в этом проекте невелики, и не из-за ТТХ продукции, а нашей бюрократии и дезорганизованности, увы.
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Воин3D
1618
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№4
18.04.2018 13:06
Цитата, unwide сообщ. №2
В целом, наши шансы в этом проекте невелики, и не из-за ТТХ продукции, а нашей бюрократии и дезорганизованности, увы.Ну-да, ну-да... с учетом того что мы являемся основным поставщиком вооружения в Индию, конечно же наши шансы не велики )))
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unwide
912
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№5
18.04.2018 13:36
Цитата, Воин3D сообщ. №4
Ну-да, ну-да... с учетом того что мы являемся основным поставщиком вооружения в Индию,
Для информации, в прошлом году Индия в российском экспорте ПВН опустилась с некогда 1-го на 4-е место.. И это не предел!
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