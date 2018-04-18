Индия, возможно, выбрала Россию в качестве партнера по строительству шести неатомных подлодок проекта 75i стоимостью $10 млрд - СМИ



Подводная лодка "Амур-1650".

Источник: ОАО "ЦКБ МТ "Рубин" Подводная лодка "Амур-1650".Источник: ОАО "ЦКБ МТ "Рубин"

Москва. 17 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - В ходе завершившейся 14 апреля оборонной выставки DefExpo India 2018 "Рособоронэкспорт" и индийская компания L&T подписали меморандум о понимании при планируемом Нью-Дели строительстве в Индии шести неатомных подводных лодок проекта 75i, сообщает специализированный сайт indiandefense.news.

"Среди документов, недавно подписанных в ходе выставки в Ченнаи, был меморандум о понимании, подписанный между L&T и российским государственным спецэкспортером "Рособоронэкспорт", о строительстве подлодок проекта 75i", - говорится в сообщении.

Издание приводит слова представителя Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБМТ) Андрея Баранова, согласно которому прототипом для индийских лодок может быть российский проект "Амур-1650".

Они будут носителями торпедного оружия и российско-индийских крылатых ракет "БраМос". Предполагается, что водоизмещение лодок будет менее 3 тысяч тонн.

В "Рособоронэкспорте", куда обратился "Интерфакс-АВН", не стали комментировать сообщение индийских СМИ.

12 апреля в Ченнаи заместитель главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов сообщил журналистам, что Россия и Индия обсуждают совместную разработку неатомных субмарин проекта 75i.

"Мы передали соответствующие предложения индийской стороне и ожидаем ответа", - заявил В.Дрожжов.

"Это новый подход - мы уходим от взаимодействия по передаче лицензии, мы предлагаем нашим индийским партнерам взаимодействие, связанное непосредственно с разработкой этого проекта на территории Индии", - сказал замглавы ФСВТС России.

По его словам, это должна быть совместная разработка индийско-российской подлодки, производство головного корабля и дальнейшая полная передача всех технологий индийской стороне, чтобы она могла самостоятельно производить эти лодки.

"То есть, это будет полностью индийский проект с участием российских специалистов", - подчеркнул В.Дрожжов.