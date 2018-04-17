Первые Т-90С/СК уже во Вьетнаме. Контракт рассчитан до 2019 года
|
|
Поставки Россией танков Т-90С Вьетнаму будут завершены к концу 2019 года, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на военно-дипломатический источник.
"Уралвагонзавод"
Поставки танков Т-90С/СК Вьетнаму начаты, до конца 2019 года исполнение этого контракта должно быть завершено
- заявил информированный собеседник агентства.
Согласно публичной информации, "Уралвагонзавод" поставит во Вьетнам 64 танка Т-90С/СК.
7 февраля заместитель главы ФСВТС России Михаил Петухов сообщил, что Россия поставит Вьетнаму партию танков Т-90С/Т-90СК в соответствии с оговоренными контрактом сроками
О начале реализации контракта на поставку партии танков Т-90С/СК Вьетнаму впервые сообщалось на оборонной выставке в Таиланде в ноябре 2017 года.
|
17.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
18.04.2018 Поставки Вьетнаму танков Т-90С будут завершены к концу 2019 года
16.04.2018 Make in India: что оружейная выставка Defexpo 2018 принесла России
10.04.2018 Российские танки Т-90С в Ираке
02.04.2018 ArmHiTech-2018: какую роль играет в Армении оружие из России
21.02.2018 Между РФ и Ираком были подписаны контракты в сфере ВТС на $4 млрд, они выполняются - посол Ирака в Москве
08.02.2018 Россия поставит Вьетнаму танки в оговоренные контрактом сроки - ФСВТС
16.11.2017 Россия начала реализацию контракта на поставку танков Т-90С в Ирак
08.11.2017 Россия начала поставки танков Т-90С/СК во Вьетнам