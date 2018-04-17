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Первые Т-90С/СК уже во Вьетнаме. Контракт рассчитан до 2019 года

18.04.2018 Военное обозрение 145 0
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Поставки Россией танков Т-90С Вьетнаму будут завершены к концу 2019 года, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на военно-дипломатический источник.

"Уралвагонзавод"

Поставки танков Т-90С/СК Вьетнаму начаты, до конца 2019 года исполнение этого контракта должно быть завершено

- заявил информированный собеседник агентства.

Согласно публичной информации, "Уралвагонзавод" поставит во Вьетнам 64 танка Т-90С/СК.

7 февраля заместитель главы ФСВТС России Михаил Петухов сообщил, что Россия поставит Вьетнаму партию танков Т-90С/Т-90СК в соответствии с оговоренными контрактом сроками

О начале реализации контракта на поставку партии танков Т-90С/СК Вьетнаму впервые сообщалось на оборонной выставке в Таиланде в ноябре 2017 года.
17.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Россия
Таиланд
Продукция
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Компании
Уралвагонзавод
ФСВТС РФ

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