Первые Т-90С/СК уже во Вьетнаме. Контракт рассчитан до 2019 года

Поставки Россией танков Т-90С Вьетнаму будут завершены к концу 2019 года, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на военно-дипломатический источник.

"Уралвагонзавод"

Поставки танков Т-90С/СК Вьетнаму начаты, до конца 2019 года исполнение этого контракта должно быть завершено

- заявил информированный собеседник агентства.

Согласно публичной информации, "Уралвагонзавод" поставит во Вьетнам 64 танка Т-90С/СК.

7 февраля заместитель главы ФСВТС России Михаил Петухов сообщил, что Россия поставит Вьетнаму партию танков Т-90С/Т-90СК в соответствии с оговоренными контрактом сроками

О начале реализации контракта на поставку партии танков Т-90С/СК Вьетнаму впервые сообщалось на оборонной выставке в Таиланде в ноябре 2017 года.