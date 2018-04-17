Ниже плинтуса. Париж оценил военные возможности европейских союзников
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Ни одна страна ЕС не могла бы принять наравне с Францией, Британией и США участие в ракетном ударе по Сирии, приводит Взгляд заявление премьер-министра Франции Эдуарда Филиппа.
twitter/@S_Schwartzmann
По словам премьера, продемонстрированные Францией возможности – "уникальны для Западной Европы".
Он заявил о необходимости для Франции "вовлекаться в процесс тесной кооперации с другими государствами Европы в сфере обороны", но подчеркнул, что удар по Сирии мог быть нанесен только "Францией совместно с Соединенным Королевством и Соединенными Штатами".
Маловероятно, что это могло быть сделано совместно с другими странами,
добавил Филипп.
При этом он отметил "широчайшую поддержку" союзников на уровне официальных заявлений.
По мнению премьера, удар "был широко обоснован и по своему воплощению был тщательно выверен". Были атакованы "объекты, связанные с химической программой". Тщательное планирование удара позволило "избежать какой-либо эскалации в зоне боевых действий".
Он также заверил, что "эта интервенция не является прелюдией к войне" – был "поражен химический потенциал" Сирии, но не ее союзники.
Филипп подчеркнул, что президент Макрон "продолжает вести диалог со своими коллегами", так как "не хочет отказываться от единственного решения, которое ведет в будущее – решения политического".
Напомним, в минувшую субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты, 71 из которых были уничтожены сирийскими ПВО.
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17.04.2018
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