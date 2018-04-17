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Ниже плинтуса. Париж оценил военные возможности европейских союзников

18.04.2018 Военное обозрение 344 0
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Ни одна страна ЕС не могла бы принять наравне с Францией, Британией и США участие в ракетном ударе по Сирии, приводит Взгляд заявление премьер-министра Франции Эдуарда Филиппа.

twitter/@S_Schwartzmann

По словам премьера, продемонстрированные Францией возможности – "уникальны для Западной Европы".

Он заявил о необходимости для Франции "вовлекаться в процесс тесной кооперации с другими государствами Европы в сфере обороны", но подчеркнул, что удар по Сирии мог быть нанесен только "Францией совместно с Соединенным Королевством и Соединенными Штатами".

Маловероятно, что это могло быть сделано совместно с другими странами,

добавил Филипп.

При этом он отметил "широчайшую поддержку" союзников на уровне официальных заявлений.

По мнению премьера, удар "был широко обоснован и по своему воплощению был тщательно выверен". Были атакованы "объекты, связанные с химической программой". Тщательное планирование удара позволило "избежать какой-либо эскалации в зоне боевых действий".

Он также заверил, что "эта интервенция не является прелюдией к войне" – был "поражен химический потенциал" Сирии, но не ее союзники.

Филипп подчеркнул, что президент Макрон "продолжает вести диалог со своими коллегами", так как "не хочет отказываться от единственного решения, которое ведет в будущее – решения политического".

Напомним, в минувшую субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты, 71 из которых были уничтожены сирийскими ПВО.
17.04.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Сирия
США
Франция
Проекты
Евросоюз

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