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Наконец-то подбили! ВСУ обстреляли Т-34, готовившийся к Параду Победы в Луганске

18.04.2018 Военное обозрение 342 0
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Киевские силовики сегодня ночью нанесли артиллерийский удар по району Луганска, где проводится подготовка техники для участия в Параде Победы 9 мая. В результате обстрела получил повреждения танк времен Великой Отечественной войны, который должен был принять участие в Параде Победы 9 мая, а также четыре единицы военной техники Народной милиции ЛНР, сообщает ЛуганскИнфоЦентр со ссылкой на официального представителя Народной милиции ЛНР подполковника Андрея Марочко

Марина Сулименко / ЛИЦ

Парад предназначен для того, чтобы показать всему мировому сообществу, что мы против фашизма, и парад проводится как раз в этих целях. И то, что произошло сегодня ночью, в 1.50, это явное подтверждение тому, что вооруженные силы Украины придерживаются фашистской идеологии

- заявил Марочко.

Нам бы очень хотелось, чтобы вы в своих отчетах отразили достоверную и правдивую информацию, поскольку танк Т-34, который находится на заднем плане, он не пострадал во Вторую мировую войну, когда были фашисты, а сейчас как раз из-за действий вооруженных сил Украины он пострадал

- добавил он.

Марочко добавил, что ВСУ целенаправленно обстреляли места расположения техники Народной милиции, чтобы сорвать проведение парада.
17.04.2018
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Украина

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