Учебный корабль ВМФ России "Перекоп" совершит деловой заход в порт Коломбо в Шри-Ланке
|
|
Учебный корабль "Перекоп".
Источник: www.liveinternet.ru
ЦАМТО, 17 апреля. Учебный корабль "Перекоп" ВМФ России с 18 по 22 апреля совершит деловой заход в порт Коломбо (Шри-Ланка) по плану дальнего похода из Севастополя во Владивосток.
В настоящее время "Перекоп" идет по утвержденному курсу в юго-восточной части Аравийского моря. С начала дальнего похода корабль прошел около 3800 морских миль. Техническая и материальная часть корабля функционируют в штатном режиме. На борту учебного корабля находятся более 200 курсантов 2-го и 4-го курса Военно-морского института (Морского корпуса Петра Великого) ВУНЦ ВМФ России, которым представилась возможность пройти морскую штурманскую практику в различных климатических зонах и широтах морей и океанов.
Двухмесячный дальний поход учебного корабля с Черноморского на Тихоокеанский флот осуществляется по плану Главного командования ВМФ с целью прохождения морской практики курсантами военно-морских образовательных учреждений. Поход стал первым в истории дальних походов Военно-морского института с точки зрения географии движения и маршрута.
На борту "Перекопа" курсанты в соответствии с программой практики участвуют во внутрикорабельных учениях по организации всех видов обороны одиночного корабля в море, а также получают практические навыки несения штурманской вахты при движении корабля в морских районах, обладающих различными навигационными особенностями.
Командир похода и руководитель морской практики курсантов ВМИ на период похода – начальник Военно-морского института контр-адмирал Владимир Соколов.
В ходе двухмесячной практики перед курсантами штурманского факультета 4-го курса ВМИ стоит задача получить допуск к самостоятельному несению штурманской вахты, а курсантам 2-го курса закрепить на практике теорию кораблевождения, включая астронавигацию, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
|
17.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
05.04.2018 Россия и Вьетнам подписали дорожную карту развития военного сотрудничества
29.03.2018 Российские истребители отразили воздушную атаку на учениях в Арктике
28.03.2018 Корабли ТОФ поразили береговые цели на Камчатке
23.03.2018 БДК "Ослябя" ТОФ провел артиллерийские стрельбы и высадил десант на необорудованное побережье
20.03.2018 Ракетчики ТОФ отработали нанесение удара по кораблям условного противника
20.03.2018 На Военно-морском флоте России отмечают День моряка-подводника
20.03.2018 Подводные силы ВМФ: океанская многоцелевая система
19.03.2018 МиГ-31 Камчатской авиабазы отработали перехват самолетов условного противника