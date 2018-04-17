Рогозин: деньги от продажи двигателей для ракет США идут на разработку новых в России



Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Вице-премьер подтвердил готовность прекратить поставку двигателей по требованию президента России, отметив, что пока этого не предвидится

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Деньги от продажи российских двигателей для космических ракет США идут на разработку новых двигателей в РФ. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу РБК, которое вышло в эфир во вторник.

"Двигатель, который мы поставляем США - НК-33, мы приняли решение: мы поставляем эти двигатели, которые, на самом деле, не являются чем-то совсем уж современным. Но деньги, которые выручает отрасль от этих поставок, идут на разработку новейших двигателей. На самом деле, нам это выгоднее, чем Соединенным Штатам", - сказал он.

В ответ на вопрос, действительно ли цена двигателей составляет $10 млн, Рогозин заявил, что это коммерческая тайна, но отметил, что "примерно, да". "Космос должен оставаться вне политики", - также подчеркнул Рогозин. При этом вице-премьер подтвердил готовность прекратить поставку двигателей в США по требованию президента РФ, но пока этого не предвидится.

В настоящее время НПО "Энергомаш" поставляет в США ракетные двигатели РД-180 и РД-181. РД-180 используются в американских ракетах-носителях Atlas III и Atlas V, РД-181 - в Antares. До 2014 года для этих целей в США поставлялись двигатели НК-33, которые были заменены на модели ряда РД. Оба контракта рассчитаны на период до конца 2019 года.

Первое соглашение по РД-180 было заключено еще в 1997 году. Оно предусматривало поставку 101 двигателя и оценивалось примерно в $1 млрд. Кроме того, США получили лицензию на производство РД-180 и его аналогов, но пока не смогли организовать их выпуск (лицензионное соглашение закончится в 2030 году). В 2014 году Конгресс США из-за обострения отношений с РФ ввел запрет на использование этих двигателей, но в 2015 году отменил его. В 2016 году США заказали у НПО "Энергомаш" дополнительно 18 двигателей РД-180.

Контракт на поставку 20 двигателей РД-181 был заключен в 2014 году и предполагал два опциона, каждый на 20 двигателей (заключен между НПО "Энергомаш" и Orbital Sciences), его сумма - около $1 млрд.